Vezirhan'daki bu görüntüler hiç yakışmadı

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesi'nde belediyenin sorumluluğundaki mescidin içler acısı hali görenlerin tepkilerine neden oldu.

Vezirhan'daki bu görüntüler hiç yakışmadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesi’nde belediyenin sorumluluğundaki mescidin içler acısı hali görenlerin tepkilerine neden oldu.

Vezirhan’da bulunan Yıldız Parkı civarında belediye ait mescit bakımsızlıktan kullanılmaz hala gelirken, bu durum vatandaşların tepkilerine neden oldu. Mescidin camlarının kırık olduğu görülürken, tuvaleti ise bakımsızlıktan kullanmaz hale gelmiş. Mescit içi ise adeta pislikten geçilmezken, bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.

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Günlerce böyle kalan mescit vatandaşların tepkisinden sonra belediye tarafından temizlendi.