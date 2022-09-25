Vicdansız! SMA hastası ASEL'in bağış kumbarasını çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Silivri’de üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinde SMA hastası Asel’in tedavisi için konulan bağış kumbarası kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Kumbaranın çalınma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“Allah bildiği gibi yapsın”

Asel bebeğin babası Ali Demir “Asel'imiz iyi olsun diye ailesi ve gönüllüleri olarak canla başla çalışıyoruz. Benim kızımın çok zamanı kalmadı. Asel'i sağlığına kavuşturacağını düşündüğümüz her yerden destek toplamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da bazı esnaflarımıza kumbaralarımızı bırakıyoruz. Geçen gün bir esnafa bıraktığımız kumbaranın çalındığını öğrendik. Asel'imiz için üç beş demeden her yerden destek toplamaya çalışırken hırsızın bizim kumbaramıza göz diktiğini görünce kahrolduk. İşyeri tarafından bize gönderilen görüntüde Asel'in kumbarasını alan kişinin poşetine koyarken videosu var. Allah onları bildiği gibi yapsın. Asel sağlığına kavuşsun diye uğraşırken bir de bunlar başımıza geliyor.” şeklinde konuştu.

