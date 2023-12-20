Victor Nelsson 100. maçına çıktı

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı.

Victor Nelsson 100. maçına çıktı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez’in yokluğunda savunmada Abdülkerim Bardakcı’nın yanında Victor Nelsson 11’de başladı. Nelsson bu karşılaşmayla birlikte sarı-kırmızılılarla ile 100. resmi maçına çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, 2021 yılının yaz transfer döneminde Kopenhag’dan Galatasaray’a transfer olmuştu. Danimarkalı futbolcu, Süper Lig’de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası’nda da 3 olmak üzere geride kalan 99 müsabakada 2 gol sevinci yaşadı.