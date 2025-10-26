Victor Osimhen bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla birlikte bu sezonki 6. golünü kaydetti. Osimhen bu gollerin 3’ünü ligde, 3’ünü de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde attı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 19. dakikasında Göztepe defansının hatasında topu kapan Osimhen, ceza sahası içinde kaleci Mateusz Lis’i geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki 3. gol sevincini yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 6’ya çıkardı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.