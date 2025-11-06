Victor Osimhen'den Avrupa'da ilk hat-trick

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle Avrupa kupalarında ilk kez hat-trick yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda bu gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı. Osimhen, 59. dakikada Leroy Sane’nin sağ taraftan ortasında kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, 66 ve 78. dakikalarda da penaltıdan rakip fileleri havalandırdı.

Victor Osimhen böylece sarı-kırmızılılarla üst üste 8 Avrupa kupası maçında gol atarken, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk kez hat-trick yapma sevinci yaşadı.

Bu maçla birlikte Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını da 6’ya çıkardı. Trendyol Süper Lig’de de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu toplamda 9 gole ulaştı.

26 yaşındaki futbolcu ayrıca Burak Yılmaz’dan sonra Galatasaray formasıyla Avrupa’da hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 81. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.