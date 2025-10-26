Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla Galatasaray'da 43. golünü attı ve sarı-kırmızlıların tarihinde Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut'un gol sayısını yakaladı.

Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla Galatasaray’da 43. golünü attı ve sarı-kırmızlıların tarihinde Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut’un gol sayısını yakaladı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, gollerini atmaya devam etti. Bu maçla birlikte Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihinde gol sayısında Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut’u yakaladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Müsabakanın 19. dakikasında rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray’da 50. resmi maçında 43. golüne ulaştı.

Sarı-kırmızılıların tarihinde Okan Buruk 306 mücadelede 43 gol sevinci yaşarken, Umut Bulut da 173 müsabakada 43 gol atmıştı.