Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçıyla birlikte bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e yükseltti
Yusuf Eker
Yusuf Eker
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol attı. Müsabakanın 3. dakikasında Mario Lemina’nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Osimhen, bekletmeden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 33. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Fredrik Bjorkan’ın kaleye pasında araya girdi ve kaleci Nikita Haykin’i çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi. (2-0)

Nijeryalı futbolcu böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 3’e çıkardı. Trendyol Süper Lig’de de 2 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını da 5 yaptı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.