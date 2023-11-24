Vigo'dan yeni iş birliği 5 havaalanında çalışmalar başladı

Hızlı teslimat sektörü markalarından Vigo, İstanbul Havaalanı, Sabiha Gökçen Havaalanı, İzmir Adnan Menderes Havaalanı, Bodrum-Milas ve Adana Şakir Paşa Havaalanı’nda vale kurye hizmetini başlattığını duyurdu.

Vigo, kurumsal müşterilerine verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek; İstanbul Havaalanı, Sabiha Gökçen Havaalanı, İzmir Adnan Menderes Havaalanı, Bodrum- Milas ve Adana Şakir Paşa Havaalanı’nda vale kurye hizmetini başlattı. Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, son dönemde yeni iş birlikleri ile hizmet verilen sektörleri çeşitlendirdiklerini dile getirdi. Yemek ve market siparişlerinin tesliminin yanı sıra artık müşteri taleplerine göre de çözüm ürettiklerini belirten Ali Cicioğlu; “Şirket olarak teknolojik alt yapımızı müşterilerimizin ve kuryelerimizin talepleri doğrultusunda geliştirirken, operasyonlarımıza da onların talepleri doğrultusunda yenilikler getiriyoruz. Son projemiz olan ‘vale kurye’ için bunu çok rahat dile getirebiliriz. Havaalanlarında araç teslim hizmetlerini de artık şirket olarak üstleniyoruz” dedi.

“Vigo hızlı teslimattan çok daha fazlası”

Cicioğlu, yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Şirketimiz her zaman çözüm odaklı ve gelişen bir marka olarak kendini yeniliyor. Bu anlamda kurumsal talepleri doğru anlayarak operasyonlarımızı çeşitlendiriyoruz. Bu yüzden Vigo’yu sadece hızlı teslimat sektöründe yer alan bir kurye markası olarak değerlendirmek yeterli olmaz. Müşterilerimize, hızlı teslimattan çok daha fazlasını vadediyoruz. 2024 yılı hedeflerimiz kapsamında evrak taşımacılığı ve vale kurye gibi yeni alanlarda da hizmet verme amacıyla çalışmalar yapıyoruz.

“Vale kurye yeni hizmetlerimizden bir tanesi olacak”

Şirketimiz, havaalanlarında ‘vale kurye’ hizmeti vermeye başladı. Artık araç kiralama hizmeti veren markalar için de kurye sağlıyoruz. Bu projelerde çalışacak olan arkadaşlarımız, müşteriden araç alımı ve müşteriye araç teslimi aşamasında hizmet verecek. Dolayısıyla kiralama şirketlerinin bu aşamadaki en büyük yardımcısı Vigo olacak. Nasıl ki işletmelerin teslimat aşamalarını düşünmeden büyümelerini kolaylaştırıyorsak, ‘vale kurye’ hizmeti ile de yeni bir sektörde daha partnerlerimizin büyümelerine destek olmayı amaçlıyoruz.

“Her zamanki gibi daha iyi koşullarda çalışma imkânı sunuyoruz”

Şirket olarak yer aldığımız tüm sektörlerde sahada çalışan arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışmasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle nasıl motorlu kurye arkadaşlarımıza yan haklardan yararlanma imkanı sunuyorsak vale kurye arkadaşlarımız için de aynı şekilde yan haklarımız var. Özel sağlık sigortası, kadın girişimci desteği ve kadın kuryelerimiz için kreş desteği gibi hakları bu projelerimizde de arkadaşlarımıza veriyoruz.”