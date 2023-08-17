Vikingler zamanında kullanılan yelkenlinin aynısı İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşuyor

Bin yıl öncesinde kargo gemisi olarak kullanıldığı düşünülen Viking yelkenlisinin birebir kopyası 29 Nisan’da Norveç’ten yola çıkarak İstanbul’a geldi. Haliç kıyısına demir atan yelkenli, ekim ayına kadar Rahmi Koç Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluşacak. Herkesin yoğun ilgi gösterdiği Viking gemisi dron ile görüntülendi.

Avrupa’yı denizler ve nehirler aracılığıyla keşfeden, denizcilik tarihinde derin izler bırakan Vikingler’e ait 20 metrelik Klastad isimli kargo gemisinin rekonstrüksiyonu olan Saga Farmann yelkenlisi, Rami Koç Müzesi’nin Haliç kıyısındaki limanına demir attı. Bin yıl öncesinde kargo gemisi olarak kullanıldığı düşünülen Viking yelkenlisinin 20 metrelik birebir kopyası 29 Nisan’da Norveç’in Tonsberg kentinden yola çıktı. 100’den fazla kanal geçerek, 3 bin 500 kilometre yol kat eden gemi, 93 günlük deniz yolculuğunun ardından İstanbul’a geldi. Gemi mürettebatı olan Martin Gundberg ve Rolf Henning Dybdal tarafından gerçekleştirilen bu yolculuğun son noktasının İstanbul olmasının sebebi, Norveç mitolojisinde İstanbul büyük bir önem taşıyor. Viking yelkenlisi, ekim ayına kadar Rahmi Koç Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluşacak. Herkesin yoğun ilgi gösterdiği Viking gemisi, Saga Farmann dron ile görüntülendi.

"Vikinglerle, Türklerin arasında uzun yıllar süren bağlar olduğu biliniyor"

Norveç’ten yola çıkıp İstanbul’a gelen Viking yelkenlisi hakkında Rahmi Koç Müzesi Genel Müdür Yardımcısı Selen İşyar, " Aramıza dün katılmış olan Saga Farmann Viking gemisi nedeniyle sizleri ağırlıyoruz. Bu gemi 29 Nisan’da yola çıkıyor. Uzun bir yolculuktan sonra müzemiz son durağı oluyor. Tarihi araştırmalara dayanılarak aslında Vikinglerle, Türklerin arasında uzun yıllar süren bağlar olduğu biliniyor. Buna ithafen de bu yıl bunu canlandıran bir seyahatin son durağı müzemiz için uygun görülüyor. Aynı zamanda bir sergi ile de yaklaşık 1000 yılı aşkın ortak hikayeyi ziyaretçilere anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

"Orijinaline sadık kalarak Viking gemilerini yeniden üretiyorlar"

Viking gemilerinin üretimini aktaran İşyar, "Bu proje aslında 2018 yılından bu yana süregelen bir projeydi ama araya giren Pandemi ve Ukrayna’da çıkan, Ukrayna-Rusya Savaşı’ndan dolayı biraz ötelenerek bu tarihe kaldı. Bu sene şartlar el verdiği için 29 Nisan’da Norveç’in Tonsberg şehrinden başladılar. Bu şehir en çok Viking gemisinin bulunduğu şehirlerden biridir. Bunun zanaatini yaşatmak istedikleri için tümüyle gönüllülerden oluşan bir vakıf bünyesinde orijinaline sadık kalarak Viking gemilerini yeniden üretiyorlar. Örneğini gördüğümüz Saga Farmann’da bir ticari gemi. Bunun kalıntıları 1970’li yıllarda yapılan arkeolojik kazılar da çıkıyor. Bu geminin yaklaşık yüzde 40’nın, orjinal hali Norveç’te sergileniyor. Bunu ise gönüllüler 4 yılı bulan bir sürede inşa ediyorlar. Tabii ki günümüzde yapacakları yolculuk nedeniyle bugünün donanımıyla yapılıyor. Rota olarak ise yeni kanalları kullanmaları haricinde 1000’li yıllarda Vikinglerin kullandığı rota üzerinden Karadeniz’e oradan da İstanbul’a geldiler. Norveç mitolojisinde İstanbul çok büyük bir önem taşıyor. Miklagard ismiyle anılıyor ve kendileriyle sıkı bir bağı olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle de bu geminin burada yolculuğunu sonlandırmasını anlamlı buluyorlar. Biz de müzemizde ağlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.