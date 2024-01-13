Viktor Faust, 25 Şubat'ta ringe çıkıyor

EC BOXING Kulübü’nün Ukraynalı boksörü Viktor Faust, 25 Şubat’ta Almanya’da ringe çıkıyor.

Almanya’nın Ludwigsburg kentinde eski boksörlerden Fatih Altunkaynak, tarafından düzenlenecek galanın ana maçını yapacak olan Viktor Faust, Arjantinli Marcos Antonio Aumada’ya karşı yumruk sallayacak.

EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir yıl ringlerden uzak kalan sporcusunun daha güçlü bir şekilde ringlere dönüş yapacağını vurgulayarak, "Sporcumuzla yeniden beş yıllık bir sözleşme imzaladık. Viktor Faust, sakatlık nedeniyle ringden çekildiği tek maçın dışında tüm karşılaşmalarını kazanarak kalitesini ispatlamış bir boksördür. Önümüzdeki dönemde yeniden dünyanın zirvesine tırmanma aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu tür dünyanın zirvesinde zorlanmadan zaferlere imza atma potansiyeli taşıyan elit boksörlerle yolumuza devam edeceğiz. Kulüp olarak bundan sonraki dönemlerde zirveye çıkma ihtimali bulunmayan, potansiyeli olmayan ve amatörde başarı elde edememiş boksörlere yıllarca boşa yatırım yapmama konusunda net bir karara vardık. Gerçekten vurduğunu yıkan, önüne geleni deviren boks konusunda üstün yeteneğe sahip olan elit sporcularla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bülent Başer: "Dünyanın zirvesi bizi bekliyor"

EC BOXING Başantrenörü Bülent Başer de, boks otoriteleri tarafından geleceğin dünya şampiyonu olarak gösterilen Viktor Faust’un antrenmanlara dört elle sarıldığını belirterek, "Sporcumuzun durumu gayet iyi. Ülkesindeki savaş nedeniyle her ne kadar morali bozuk olsa da biz moral ve motivasyonunu yüksek tutuyoruz. Önümüzdeki maçı kazanarak yeniden dünyanın zirvesine tırmanmaya devam edeceğimiz günleri özlemle bekliyoruz" diye konuştu.

Vedat Alyaz: "Dev başarılara imza atacağız"

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise, "Son karşılaşmasını Amerika’da gerçekleştiren EC BOXING sporcusu Viktor Faust, 2010 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ve yine Gençler Olimpiyat şampiyonu olan Küba asıllı Amerikalı Lenier Pero, karşısında önde götürdüğü maç sırasında kaburgalarının kırılması nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kalmıştı. Sporcunun promotörü Erol Ceylan, son yıllarda bir kez dünyanın ve dört kez de Almanya’nın en iyi promotörü seçilmiş başarılı bir spor adamıdır. Böyle bir ekiple büyük başarılara imza atmak kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.