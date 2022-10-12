Viktors Morozs: 'İyi bir sonuç almak istiyoruz'

RFS Teknik Direktör Viktors Morozs, Başakşehir karşısında iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Letonya temsilcisi RFS, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs ile futbolcularından Stefan Panic, statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlginç bir maç olacağını ifade eden Viktors Morozs, "Maça iyi hazırlandık. En iyisini yapmak istiyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. Yarın iyi bir sonuç almak istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir ilk maçtan sonra hayal kırıklığına uğradı. İlk maç zordu. Yarınki maç için iyi çalıştık. Disiplin olmak, savaşmak yarın oldukça önemli. Çok güçlüler. Çok fazla dikkat etmemiz gereken detay var. İyi sonuç almaya çalışacağız. İlk maçtan memnunduk. Kime karşı oynadığımızı iyi biliyorduk. 10 kişi kaldıktan sonra bizim için iyi sonuçtu. Yarın ne olacak bilmiyorum ama bu maç özelinde bakıyoruz grupta ne olacağını düşünmüyoruz. Yenmeyi deneyeceğiz" şeklinde konuştu.

Stefan Panic ise mücadele hakkında, "Bizim için büyük bir maç olacak. Kulüp ve oyuncular için büyük bir maç olacak. Geçen maç gibi zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir sonuçlar buradan ayrılırız" diye konuştu.