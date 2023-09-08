Villa alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 katlı villa alev alev yandı.

Villa alevlere teslim oldu
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı villa alev alev yandı.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde deniz manzaralı 3 katlı villanın çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangın villaya yayılırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de takviyesiyle müdahale edilen yangın, saatler süren çalışma sonrası kontrol altına alındı. Villa kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin incelme başlatıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı