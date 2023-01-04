Villada uyuşturucu madde üretimi için özel düzenek kurdular

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri yazlık villada özel düzenek ile yasadışı kenevir yetiştiren 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışma yapıldı. Ayvalık Küçükköy Mahallesi’nde villa içerisinde özel düzenek (iklimlendirme ve sera sistemi) kurarak kenevir bitkisi yetiştiren ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 200 gram kubar esrar, saksılar içerisinde 30 kök kenevir bitkisi, 2 adet vantilatör, 10 adet seyyar led aydınlatma, 3 adet havalandırma cihazı, 2 adet güç kaynağı, 1 adet elektrik panosu, 1 adet tabanca, 9 adet fişek ile suçtan elde edilen bin 475 Euro ve bin 550 TL ele geçirildi. Olaya ilgili 3 şüpheli yapılan operasyonda gözaltına alındı.