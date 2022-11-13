Villaya kenevir operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da villada kenevir yetiştirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı.
Tekirdağ’da villada kenevir yetiştirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 2 katlı villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda villanın özel bölümlerinde oluşturulan seralarda bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyona ilişkin gözaltına alınan K.B., jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.