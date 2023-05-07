Vincent Aboubakar'dan 13 maçta 10 gol
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta, rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başardı.
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, Süper Lig’de çıktığı 13 maçta, rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1’lik skor ile galip ayrıldı. Karşılaşmanın 54. ve 90. dakikalarında fileleri havalandıran siyah-beyazlıların Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ligdeki gol sayısını 10’a çıkarttı.
Sezonun ikinci yarısında takıma katılan ve çıktığı ilk 4 karşılaşmada skor üretemeyen 31 yaşındaki futbolcu daha sonra oynadığı maçlarda performansını arttırdı. Deneyimli futbolcu, oynadığı son 9 müsabakada 10 gol kaydetti. MKE Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor (2), Ümraniyespor ve Galatasaray’a karşı skor katkısı yapan Aboubakar, son olarak Antalyaspor karşısında bulduğu 2 gol ile devre arasında takımdan ayrılan Wout Weghorst’un 16 maçta kaydettiği 8 golü de geride bıraktı.