Vincenzo Montella: 'Kimseyle görüşmedik, konuşmadık, teklif de gelmedi'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, MKE Ankaragücü maçının ardından hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili, başka bir takımla transfer görüşmesi gerçekleştirmediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan mavi-lacivertlilerin Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Çok fazla gururlandığım bir galibiyetti. Sahada daha az süre bulan oyuncularımızın bulduğu bir galibiyetti. Onlara şans verdik. Her takımın her seviyedeki takımın gücü, daha az oynayan isimlerden gelir. Oyuncular gerek antrenmanlarda, gerekse sonradan girerek olsun çok katkı verdiler” ifadelerini kullandı.

“Kimseyle görüşmedik, konuşmadık, teklif de gelmedi”

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İtalyan çalıştırıcı, “Sözleşmem haziran ayında bitiyor. Kimseyle görüşmedik, konuşmadık, teklif de gelmedi. Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim. Spekülasyonlar bazen yanlış, bazen gerçek olabiliyor. Bunun da farkındayım. Umarım başkanımızla da konuşma fırsatımız olur. Herkesin devam etme fikrine sahip olduğunu söyleyebilirim. Pazar günü Fenerbahçe’yi destekliyoruz. Çünkü Avrupa’ya gitmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.