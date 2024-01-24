Vincenzo Montella, Başakşehir - Fenerbahçe maçını tribünde takip etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını tribünden takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını tribünden takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçı için Fatih Terim Stadyumu’na geldi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla birlikte izledi.