Vincenzo Montella, Başakşehir - Fenerbahçe maçını tribünde takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını tribünden takip etti.

Vincenzo Montella, Başakşehir - Fenerbahçe maçını tribünde takip etti
Editör
EditörEditör
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçı için Fatih Terim Stadyumu’na geldi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla birlikte izledi.