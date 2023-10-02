Vincenzo Montella'dan, Stanojevic'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün akşam Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını stadyumda takibinin ardından, bu sabah da ev sahibi kulübün Kayacık Tesisleri’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Konyaspor - Beşiktaş maçını tribünden takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Konyaspor Tesisleri’ni ziyaret etti. Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ile bir görüşme yapan İtalyan teknik adam, Sırp çalıştırıcıdan takımın son durumu hakkında bilgi aldı ve kendisiyle Türk futboluyla ilgili sohbet etti. Konyaspor’un antrenmanını izleyen Montella, ayrıca A Milli Takım’ın Letonya maçı öncesinde kullanacağı tesisin sahalarını da inceledi.

Konya’daki temaslarını tamamlayan Vincenzo Montella, daha sonra Kayserispor - Başakşehir müsabakasını izlemek üzere Kayseri’ye geçti.