Vincenzo Montella, Galatasaray - Adana Demirspor maçını izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçını takip etti.

Vincenzo Montella, Galatasaray - Adana Demirspor maçını izledi
Editör
EditörEditör
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçını takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken, bu mücadelede A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izleyenler arasındaydı. Montella, Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’na öncesinde oyuncuları yakından takip ediyor. Vincenzo Montella, yardımcı antrenör Selçuk Şahin ile birlikte tribünden müsabakayı izledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman