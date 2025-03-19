Vinci berbere çevirdi, metrelerce yüksekte müşterilerini tıraş etti

Bursa’da bir berber, müşterilerinin ilgisini çekebilmek için tuttuğu vincin kulesini kuaför salonuna çevirdi. Müşterilerini metrelerce yüksekte tıraş eden berberin o anları dronla görüntülenirken, görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Bursa’da erkek kuaförlüğü yapan Ziya Acar, bahar mevsimi ile birlikte çalışma stilini de değiştirdi. Acar, kendisine gelen müşterileri için vinç tutup, vincin kulesini berbere çevirdi. Metrelerce yükseğe çıkan vinçte saç kesen Acar’ın o anları izleyenleri şaşkına çevirdi. Bazı müşteriler sırf manzara eşliğinde tıraş olmak için kilometrelerce yol katetti. Acar’ın ortaya çıkardığı ilginç konsept, dron çekimi yapan Abdulkadir Yağan’ın kadrajına yansırken, o video sosyal medyada milyonlarca izlendi.

İHA’ya konuşan Acar, "Bahar mevsimi ile birlikte bir farkındalık oluşturmak istedik. Konsepti değiştirdik. Güzel bir etkinlik oldu, video da sosyal medyada viral olunca patladı gitti" dedi.

Vinçte tıraş olmak isten bir vatandaş ise, "Gördüğüm bu videolar sonrasında ben de vince çıkmak istiyorum" diye konuştu.