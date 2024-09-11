VIP minibüs cayır cayır yandı

Bursa'da yolun ortasında alevlere teslim olan VIP minibüs, cayır cayır yandı.

VIP minibüs cayır cayır yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Bursa’da yolun ortasında alevlere teslim olan VIP minibüs, cayır cayır yandı.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanlar çıktığını gören minibüs şoförü, aracı kenarı çekti. Ön taraftan yükselen alevler, kısa sürede minibüsü sardı. Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği VIP minibüs, kullanılamaz hale geldi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.