Vip Petshop açıldı
Mimarsinan mahallesi Ata caddesi üzerinde faaliyet gösterecek olan Vip Petshop Yem ve Mama Dünyası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine, CHP 3. Bölge Milletvekili adayı Doruk Bulut, DP İlçe Başkanı Halide Avlu, İBB Meclis üyesi Melih Yıldız, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Kulüpler birliği başkanı Ali Tonta, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü İskender Kuloğlu ve davetlilerin katıldı.
İsmail Gürkan’ın sahibi olduğu işletmede Tüm kanatlı hayvan yemleri ve aksesuarları, Kedi-Köpek mama ve aksesuarları ile evcil hayvanlara ait ürün satışı yapılıyor.