Virajda mıcıra kapılan otomobil takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde virajı alamayan otomobil, mıcıra kapılarak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Virajda mıcıra kapılan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde virajı alamayan otomobil, mıcıra kapılarak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Öğrenci yurdundan çıkış yapıp Çevreylu istikametine seyreden Fikret T. idaresindeki 34 PJ 7287 plakalı otomobil, çakıl kaplı yolda virajı alamayınca mıcıra kapılarak takla attı. Yaralanan sürücü Fikret T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.