Virajı alamayan araç bariyerlere çıktı
Edirne’de Kapıkule yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çıkarak durabildi.
Edinilen bilgilere göre, Kapıkule Sınır Kapısı yönünden Edirne kent merkezine doğru ilerleyen 34 KFF 255 plakalı araç, virajı alamayarak yan korkuluklara çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.