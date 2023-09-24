Virajı alamayan otomobil karşıdan gelen iki otomobile çarptı: 4 yaralı

Orhangazi-İznik yolunda meydana gelen kazada virajı alamayan otomobil karşıdan gelen iki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Çakırca Mahallesi Orhangazi-İznik yolunda meydana geldi. Ramazan B. idaresindeki 16 AIY 676 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin H. idaresindeki 34 CEC 095 plakalı otomobil ile Hamza H. idaresindeki 41 VL 227 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Ramazan B. ve Hüseyin H. ile yolcu konumunda bulunan Necile E. ve Mukadder H. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.