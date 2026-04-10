Virajı alamayan otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı
Bilecik'te virajı alamayan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyü mevkiinde, Ozan Y. idaresindeki 34 R 5647 plakalı otomobil, Sakarya istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol çalışması bulunan bölgede bir firmaya ait park halindeki 16 DZ 711 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan Selda D., Eda D. ve Taha Yağız Y. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.