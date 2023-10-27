Virajı alamayan tır devrildi: 2 yaralı
Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeler bağlantı çıkışında virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeler bağlantı çıkışında virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ergene Velimeşe mevkiinde bulunan Çorlu otoban çıkış bağlantısında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden M.A. idaresindeki tekstil malzemesi yüklü tır, virajı geçerken devrildi. Kaza sonrası tır şoförü M.A. ve yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.