Virajı alamayan tır devrildi: 2 yaralı

Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeler bağlantı çıkışında virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Virajı alamayan tır devrildi: 2 yaralı
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sina pırlanta
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Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeler bağlantı çıkışında virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ergene Velimeşe mevkiinde bulunan Çorlu otoban çıkış bağlantısında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden M.A. idaresindeki tekstil malzemesi yüklü tır, virajı geçerken devrildi. Kaza sonrası tır şoförü M.A. ve yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.