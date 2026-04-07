Vitraspor gol oldu yağdı
Bilecik U15 Gençler Ligi'nde 7'İnci hafta geride kalırken, Vitraspor farklı kazandı.
Bilecik U15 Gençler Ligi’nde 7’İnci hafta geride kalırken, Vitraspor farklı kazandı.
Bilecik U15 Gençler Ligi’nde 7’İnci hafta geride kalırken oynanan 2 müsabakada fileler 16 kez havalandı. Lider 1299 Bilecik Kulübü ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında maçı 3-0 hükmen kazanarak, ligde 7’de 7 yaptı. Bozüyük Vitraspor kendi evinde Söğütspor’u 14-0 yenerken, Osmanelispor’da kendi evinde Bilecik Gençlerbirliğispor’u 1-0’lık skorla geçti. Bu sonuçlardan sonra 1299 Bilecik Kulübü 21 puanla liderliğini sürdürürken, Vitraspor 15, Osmanelispor 15, Bilecik Gençlerbirliğispor 9, Söğütspor 3 puanla haftayı tamamladı.
Ligin 8’imci haftasında 1299 Bilecik Kulübü-Osmanelispor, Bilecik Gençlerbirliğispor-Söğütspor ve ligden çekilen Ertuğrulspor ile Vitraspor karşı karşıya gelecek.