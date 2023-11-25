Viven Vogue ev sahipleriyle buluşuyor

Gayrimenkule yapılan yatırımda sınıf atlatan projeleriyle İzmir’in lokomotif inşaat markalarından biri olan Viven İnşaat satış ofisinde gerçekleşen anahtar teslimi, Viven İnşaat Direktörü Edip Singin’in katılımıyla yapıldı.

Viven İnşaat, ihtişamlı ve modern mimariye sahip Vogue projesinin teslimatlarına başladı. Satış ofisinde gerçekleşen anahtar teslimi, Viven İnşaat Direktörü Edip Singin’in katılımıyla yapıldı. Daire sahipleri, proje alanını gezdikten sonra anahtarlarını Viven İnşaat Direktörü Edip Singin’den teslim aldı. Bornova’da hayata geçen lüks projenin yüzde 90 oranında satışı tamamlandı. Sınırlı sayıda dairesi kalan Vogue Projesi yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Yatırım potansiyeli yüksek lüks bir proje

Merkezi lokasyonuyla İzmir Körfezi’ne maksimum hakimiyet sağlayan Viven Vogue, 1+1, 2+1, 3+1 daire tipleri ve metrekare seçenekleriyle 10 farklı modelde yaşam alanı sunuyor. İnşaat tamamlanmadan tüm daire satışlarını gerçekleştiren Viven İnşaat, yatırım potansiyeli yüksek Vogue Projesi’yle ev, iş, alışveriş, spor gibi yaşama dair ihtiyaç duyulan her şeyi tek bir noktada buluşturuyor ve çok özel bir yaşam alam sunuyor. Haziran ayı itibarıyla yaşamın başlayacağı Viven Vogue, lüks anlayışını yepyeni bir boyuta taşıyor. Viven İnşaat Direktörü Edip Singin, 184 daireli Vogue Projesi’nde yüzde 90 oranında satış gerçekleştiğini belirterek, "2070 metrekare arazi üzerine kurulan projemiz lokasyon olarak çok güçlü bir hat üzerinde yer alıyor. Modern mimarisi ile bulunduğu bölgeye değer katan bu özel bir projenin teslimatlarına başlamaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Anahtar teslimlerini gerçekleştirdiğimiz projemizde bizi tercih eden herkese teşekkür ederiz" dedi.

"İzmir’in çehresine ve gayrimenkule değer katıyoruz"

Ege Bölgesi’nde turizm kalbi haline gelen İzmir’de 700‘ün üzerinde taşeron ve tedarikçiyle çalıştıklarını belirten Edip Singin, "Türkiye’de, hele ki İzmir gibi turizm kenti olan bir şehirde gayrimenkule yatırım yapmak artık çok daha fazla önem arz ediyor. Vogue projesi, yatırımcılara sadece bir kazanç sağlamıyor, getirdiği yeniliklerle hayal edileni sunuyor. Her projemizde yaşam kalitesine ve kişisel zaman algısına verdiğimiz önemi vurgulamak için Vogue bünyesinde de; havuz, sauna, çocuk oyun alanı, fitness salonu, hobi odası gibi birçok sosyal faaliyet alanını ekledik. Şehir hayatını biçimlendiren gayrimenkul geliştirme vizyonumuzla, sürekli gelişen ve büyüyen müşteri profilimizle, sahip olduğumuz deneyimlerin ışığında sektörün lokomotifi olma misyonumuzla, aynı enerji ve heyecanla hayat inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir’in çehresine ve gayrimenkule değer katmayı hedefleyen Viven İnşaat 170 bin metrekare inşaat hacmiyle üretim kapasitesini arttırarak, faaliyet çalışmalarını konut, butik otel ve ticari alanlarda sürdürmeyi hedefliyor.