Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenlerin yararına Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilecek yardım galası için geri sayım başladı.

Türk kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Vendetta Organizasyon tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için 18 Mart Cumartesi gecesi Viyana’da yardım galası düzenlenecek. Galada ringe çıkması beklenen dünya kick boks şampiyonu Vahit İpek ise korona virüse yakalandı. Konu hakkında bir açıklama yapan Vendetta Organizasyon CEO’su Bülent Sağlam, "Şu an için Vahit’in durumu iyi fakat antrenmanların yoğun olduğu bir dönemde bir hafta idmanlara çıkamamak sporcumun performansını olumsuz yönde etkiledi. Bu yüzden önümüzdeki galada ringe çıkamayacak fakat dünya şampiyonumuz Sado Uçar, planlandığı şekilde dövüşecek. Gürcistanlı Tamaz Bochorishvili ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca galamızda çok sayıda diğer karşılaşmalar da gerçekleşecek" dedi.

"Tüm halkımızı bu galada depremzedelere yardıma bekliyoruz"

Hallmann Dome’de gerçekleşecek olan yardım galasının tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını belirten Vendetta Organizasyon CEO’su Bülent Sağlam, "Sporla alakası olsun veya olmasın tüm vatandaşlarımız bu galaya gelerek depremzedelere destek verebilirler. Aynı gece seyircilerimizden yardım da toplayacağız. Dileyenler direkt yardım yapma imkanına da kavuşacaklar. Bunun yanı sıra Avrupa’da bulunan iş insanlarımız ve şirketler galamıza sponsor olarak, destek vermek isterlerse buna da memnun oluruz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirler. Hedefimiz büyük deprem felaketinde varını yoğunu kaybeden yurttaşlarımızı bir nebze olsun destekleyerek, yaralarına merhem olmaktır. Galamızın gelirleri şeffaf bir şekilde medya ve sosyal medya hesaplarımızdan açıklanarak AFAD veya Kızılay’a teslim edilecektir" şeklinde konuştu.