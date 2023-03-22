Viyana'nın kalbi depremzedeler için attı

Merkez üstü Kahramanmaraş olan depremde zarar görenler yararına Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen yardım galasında birbirinden muhteşem maçlara imza atıldı. Vendetta Organizasyon’da 235 bin TL yardım toplandı.

Avrupa’nın dev dövüş kulüpleri arasında yer alan Türk kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Vendetta Organizasyon tarafından Viyana’da gerçekleştirilen depremzedelere yardım geçesine ilgi oldukça yoğun oldu. Salonu dolduran izleyiciler, birbirinden heyecanlı maçlara tanıklık ettiler. Dünyanın dört bir yanından ringe çıkan sporcular, depremde zarar gören aileler için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda 11 bin 466 Euro, yaklaşık olarak 235 bin TL gelir elde edildi. Galanın organizatörü ve Vendetta Organizasyon CEO’su Bülent Sağlam, Türkiye’nin derdiyle kederlendiklerini vurgulayarak, “Her ne kadar Türkiye’den uzakta yaşasak da, ülkemizin yarası bizim yaramız, ülkemizin kederi de bizim derdimizdir. Ülkemizin tırnağı kırılsa, bizim kolumuz kırılmış gibi acı çekiyoruz. Depremin olduğu ilk günden beridir ülkemize yardımlarımız son sürat devam ediyor. Bu bağlamda gerek Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımız ve gerekse dünyanın dört bir yanından iyi insanlar galamıza koşarak geldiler. Sporcular gelirlerinin bir bölümünü depremzedelere bağışladılar, sponsorlarımız böylesi kıymetli bir yardım organizasyonu olduğu için canla başla destek oldular ve gecenin sonunda ülkemizde darda kalmış insanlar için bir yardım eli uzatmayı başardık. Galadan elde edilen 11 bin 466 Euro’yu AFAD’a bağışlayacağız. Desteklerimiz burada bitmeyecek çünkü biliyoruz ki, bu çok büyük bir afettir ve etkisi uzun yıllar sürecektir, biz de bu bilinçle önümüzdeki dönemlerde yardım etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Galanın basın danışmanı Vedat Alyaz ise, haziran ayının 10’unda yeni bir gala daha düzenleneceğini belirterek, “Vendetta Organizasyon olarak Avrupa’nın göbeğinde ülkemizi temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.