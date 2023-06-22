Vize'de Halk ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde Vali Birol Ekici başkanlığında Halk ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Vize ilçesinde gerçekleştirilen Halk ve Muhtarlar Toplantısı’na; Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kaymakam Sedat Özdemir, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hakan Yağan, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Birol Ekici, "Vize ilçemizde Halk ve Muhtarlar Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Mülki İdare amirleri ve kurum yetkililerimizle muhtarlarımız ve halkımızın talep ve isteklerini dinleyerek, devletimiz tarafından devam eden ve planlanan projeleri değerlendirdik" dedi.