Vize'de ilkokul öğrencilere su verimliliği, gıda israfı ve beslenme eğitimi

Kırklareli’nin Vize ilçesinde ilkokul öğrencilerine su verimliliği, gıda israfı ve beslenme eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın stratejik hedefleri doğrultusunda öğrencilerde gıda bilincini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları devam ediyor. Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Kızılağaç Köyü İlkokulu ve Kıyıköy İlkokulu öğrencilerine yönelik "Su Verimliliği, Gıda İsrafı ve Sağlıklı Beslenme" konularında eğitim verildi. Eğitimlerde çocuklara suyun doğru ve verimli kullanımı ile su kaynaklarının korunmasının öneminin yanı sıra özellikle balık tüketilmesi konularında bilgiler verildi. Öğrenciler, günlük hayatlarında uygulayabilecekleri tasarruf yöntemleri hakkında da bilgilendirildi.

Gıda güvenilirliği ve gıda israfının önlenmesi konularında verilen eğitimlerde ise gıdaların üretimden tüketime kadar geçen sürelerde güvenli şartlarda muhafaza edilmesinin önemi anlatıldı. Ayrıca gıda israfının çevresel ve ekonomik etkilerine dikkat çekilerek, basit alışkanlık değişiklikleriyle israfın önlenebileceği vurgulandı.

Öğrenciler, verilen bilgilerle günlük hayatlarında daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.