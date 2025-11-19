Vize'de yöresel ürün pazarı denetimi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulan ürün pazarında mevzuata uygun olmayan ürünler tespit edilip yasal işlem uygulandı.

Vize'de yöresel ürün pazarı denetimi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kırklareli’nin Vize ilçesinde kurulan ürün pazarında mevzuata uygun olmayan ürünler tespit edilip yasal işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Vize ilçesindeki yöresel pazarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde stantlarda yer alan mevzuata uygun olmayan ürünler tespit edip yasal işlem uygulandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Vize ilçemizde kurulan yöresel ürün pazarında gerçekleştirilen denetimlerde, stantlarda yer alan ürünler titizlikle kontrol edilmiştir. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlere el konulmuş, yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.