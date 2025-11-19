Vize'de yöresel ürün pazarı denetimi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kurulan ürün pazarında mevzuata uygun olmayan ürünler tespit edilip yasal işlem uygulandı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Vize ilçesindeki yöresel pazarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde stantlarda yer alan mevzuata uygun olmayan ürünler tespit edip yasal işlem uygulandı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, "Vize ilçemizde kurulan yöresel ürün pazarında gerçekleştirilen denetimlerde, stantlarda yer alan ürünler titizlikle kontrol edilmiştir. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlere el konulmuş, yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.