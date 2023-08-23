Vize İşlemlerinde tek noktandan çözüm 'Keser Turizm'
Yurtdışı seyahat planlarınızda tüm bürokratik işlemlerinizi tek noktadan çözebileceğiniz Keser Turizm, vize işlemleri haricince Bulgaristan vatandaşlık işlemleri, Bulgarca Tercümanlık işlemleri, yurt dışı sağlık sigortası işlemleri, yurt dışı araç sigorta işlemleri (yeşil sigorta) ile de hizmet vermeye devam ediyor.
Murat Keser yönetimindeki Keser Turizm, vize işlemlerinde %99’luk başarısı ile bölgenin en çok tercih edilen firmaların başında yer alıyor.
Schengen alınabilecek ülkeleri sıralayan Keser, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İzlanda, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Monako, Romanya, San Marino, Vatikan ülkelerine vize alınmakta. Ayrıca müşterilerimize vize işlemleri haricince Bulgaristan vatandaşlık işlemleri, Bulgarca Tercümanlık işlemleri, yurt dışı sağlık sigortası işlemleri, yurt dışı araç sigorta işlemleri (yeşil sigorta) ile de hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.
KESER TURİZM İLETİŞİM: 0 553 281 51 23
https://www.facebook.com/keserbg/