VKS yöntemi ile toplantıya katıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında VKS yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında VKS yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı eşlik etti. Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleşen toplantıda 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar değerlendirildi.
Operasyonların devam edeceği bir 81 ilin güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılacağı belirtildi.