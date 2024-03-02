VKS yöntemi ile toplantıya katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında VKS yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı.

VKS yöntemi ile toplantıya katıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında VKS yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı eşlik etti. Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleşen toplantıda 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar değerlendirildi.

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Operasyonların devam edeceği bir 81 ilin güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılacağı belirtildi.