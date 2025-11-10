Vodafone 'Bi' Düşünsene' programına 2 binden fazla başvuru alındı

Vodafone’un üniversiteli gençlere yönelik düzenlediği "Bi’ Düşünsene" fikir maratonunda başvurular tamamlandı. Gençleri yeni nesil teknolojilerle geleceği birlikte şekillendirmeye teşvik eden programa 2 binden fazla başvuru alındı. Programın final etkinliği 2 Aralık’ta yapılacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: "Vodafone’da gençleri geleceğin liderleri olarak görüyoruz. Onların enerjisini ve yenilikçi bakış açılarını kapsayıcı kurum kültürümüzle buluşturmayı önemsiyoruz. Teknolojinin gücüyle daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolculuğumuzda gençleri de yanımıza almak istiyoruz. Bi’ Düşünsene fikir maratonuyla, gençlere sadece fikirlerini paylaşacakları bir platform değil, aynı zamanda Vodafone’un dinamik dünyasını yakından tanıyacakları bir deneyim sunuyoruz. Programla, global ölçeğimizin ve teknoloji liderliğimizin sunduğu fırsatlardan daha fazla genç arkadaşımızın haberdar olmasını sağlarken, ufuklarını genişletmeyi, teknolojinin sınır tanımayan dünyasını keşfetmelerini sağlamayı hedefliyoruz. 15 Eylül’de başlayan programımızın başvuru süreci geçen hafta tamamlandı. Tüm Türkiye’den, 195’ten fazla üniversiteden, 2 binden fazla, epey yüksek bir başvuru sayısına ulaştık. Programımızın final etkinliğini 2 Aralık’ta İstanbul’da düzenleyeceğiz."

Üniversitelerde deneyim alanları kuruldu

Program için ülke genelinde 10 üniversitede etkinlikler düzenlenerek Vodafone’un sürekli eğitim/gelişim kültürü ve global çapta sunduğu kariyer fırsatları tanıtıldı. Üniversite kampüslerinde öğrencilere ilgi çekici, enerji dolu ve akılda kalıcı bir atmosferde eğlenceli ve interaktif deneyimler sunuldu. Program kapsamında, Vodafone ve Vodafone FreeZone sponsorluğunda hem kampüslerde hem de dijital platformlarda iletişim ve etkileşim faaliyetleri yürütülmeye devam ediyor.

Kazananlara para ödülü ve staj imkânı

"Vodafone Bi’ Düşünsene" fikir maratonuna başvuru için "E-Atıkları Dönüştür, Geleceği Tasarla" ve "Dijital Dünyaya Akıllı Dokunuş" olmak üzere iki farklı simülasyon senaryosundan biri seçildi. Her simülasyon Test Tabanlı Görev, Metin Tabanlı Görev, Sunum Hazırlığı Görevi ve Video Tabanlı Sunum Görevi olmak üzere dört farklı görevden oluştu. Adaylar, başvurularını proje web sitesi üzerinden gerçekleştirip projelerini Ludi platformuna yükledi. Ludi üzerinden sunulan projeler arasından yapılacak değerlendirme sonucunda 30’u seçilecek. Finale kalacak 10 fikir ise Vodafone çalışanlarından oluşan bir değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek. Finalist takımlar İstanbul’da 2 Aralık’ta gerçekleşecek büyük finale davet edilecek. Finalde birinci olan takıma 750 bin TL, ikinci takıma 500 bin TL ve üçüncü takıma 250 bin TL para ödülü sunulacak. Ayrıca, ilk 3’e giren takımlara staj programlarında öncelik, son 10 takıma ise liderlik ekibine tersine mentorluk imkânı sağlanacak.

Vodafone’un "Bi’ Düşünsene" fikir festivali hakkında ayrıntılı bilgiye vodafone.com.tr/hakkimizda/insan-kaynaklari/bi-dusunsene adresinden ulaşılabileceği belirtildi.