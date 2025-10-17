Vodafone, 5G heyecanını müşterileriyle kutluyor

Vodafone, 5G heyecanını özel bir kampanyayla kutluyor. Vodafone’un, 16 Ekim itibarıyla başlayan "Beşi Bir Yerde" kampanyasıyla, bireysel müşterilere Yanımda uygulaması üzerinden 5 gün boyunca her güne 1 hediye verileceği açıklandı.

Vodafone, 1 Nisan 2026 itibarıyla aktif olacak 5G hizmetini müşterileriyle birlikte kutluyor. "Beşi Bir Yerde" mottosuyla yeni bir kampanya başlatan Vodafone, 5 gün boyunca her güne 1 hediye vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; kampanya kapsamında, bireysel müşterilere birinci gün mobil internet faydası, ikinci gün seçili 5G’li cihazlarda indirim, üçüncü gün aksesuarlarda geçerli indirim, dördüncü gün Vpay faydası ve beşinci gün hediye çarkını çeviren herkese katlanan sürpriz internet hediye edilecek. Kampanyaya Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden katılmak mümkün olacak. Yanımda’ya gelen müşteriler, her gün ilgili hediyenin Hikaye’si ile karşılaşacak. 16 Ekim itibarıyla başlayan kampanya, 20 Ekim’de sona erecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Vodafone olarak, 5G için 5 yıldır yoğun bir biçimde hazırlanıyoruz. Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip bir operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. 5G sevincimizi müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz. ‘Beşi Bir Yerde’ olarak isimlendirdiğimiz yeni kampanyamızla müşterilerimize 5 gün boyunca çeşitli hediyeler sunacağız. Müşterilerimiz, Yanımda uygulamasında her gün sürpriz hediyelerle karşılaşacak. Amacımız, 5G heyecanını müşterilerimizle birlikte kutlamak. Tüm müşterilerimizi 5G kutlamamıza katılmaya davet ediyoruz."