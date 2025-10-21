Vodafone, 81 il ve 922 ilçede 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunacak

Vodafone, 5G yetkilendirme ihalesinde yaptığı yatırımla, 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attığını duyurdu. Vodafone, aldığı frekanslarla 81 il ve 922 ilçede 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunacak. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, "Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkemizdeki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak" dedi.

Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde yaptığı yatırımla, 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı. Toplam 627 milyon dolar ödeyerek 700 MHz ve 3.5 GHz frekanslarını alan Vodafone, 81 il ve 922 ilçede 5G hizmeti sunacak.

Vodafone, ihale sürecini ve yatırım hedeflerini Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla değerlendirdi. Toplantıda 5G’nin farklı kullanım alanları da sergilendi.

"İhalenin esas kazananı tüm Türkiye oldu"

5G yetkilendirme ihalesinin yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Engin Aksoy, şunları söyledi: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve BTK başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu ihaleyi ülkemizin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Yetkilendirme ihalesinin esas kazananı tüm Türkiye oldu. Yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. İhalede ödediğimiz tutarla 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Ülkemize uluslararası yatırım getiren tek operatör olmaktan mutluluk duyuyoruz."

"İhtiyaç duyduğumuz frekansları aldık"

İhalede güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyaç duydukları frekansları aldıklarını belirten Engin Aksoy, şöyle devam etti: "Dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmek bizi memnun etti. Diğer tahsis edilen 3.5 GHz bandının yüzde 71’i ihale şartnamesiyle eşit olarak dağıtılmıştı. Bunun arkasındaki mantık, operatörlere ihtiyaç duyacakları yeterli frekansların rekabet gözetmeksizin verilmesiydi. Zira kamu politikası önce abonenin ihtiyacını gözetmekle sorumlu ve bu çerçevede güçlü bir 5G hizmeti için böyle bir eşit tahsiste bulundu. Geri kalan frekanslar için de her operatör kendi değer ve maliyet bileşenlerine, altyapısına ve ihtiyaçlarına göre tercihte bulundu. Bu sonuçla birlikte Türkiye’de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağlamış durumdayız. Deneyimlerimize ve iş planlarımıza dayalı miktarda frekansı elde ederek hedeflediğimiz pozisyona ulaştığımızı söyleyebilirim. Başka bir deyişle, güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyacımız olan frekansları aldık. Ülkemize 5G’yi geniş kapsama ve yüksek kapasiteyle sunacak imkanlara sahibiz. 5G teknolojisinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimine yansıtacağız. Teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek müşterilerimize güçlü bir 5G altyapısıyla kaliteli bir deneyim yaşatacağız. 5G uyumlu olan altyapımızda 5G yetkilendirme çerçevemiz doğrultusunda hazırlıklarımıza son şeklini vereceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamamızla müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız."

"Yeni teknolojilerde hem öncü hem sözcü olduk"

Türkiye’ye yeni nesil teknolojilerin kazandırılması konusunda her zaman öncü ve yönlendirici bir kurum olduklarını hatırlatan Engin Aksoy, şöyle konuştu: "2008’deki 3G ve 2015’teki 4.5G ihaleleri öncesinde kamuoyu ve kamu paydaşlarımız nezdinde bu yeni nesil hizmetlerin müşterilerimize bir an evvel sunulması konusunda ısrarcı bir tutum sergiledik. Aynı kararlılığı 5G için de gösterdik. Ülkemizde 5G hizmetlerinin bir an evvel hayata geçmesi için aktif iletişim sergiledik. Sektöre yön veren raporlar hazırladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve BTK ile yakın çalıştık. Tüm bunların nedeni, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma isteğimizden, ülkemizin layık olduğu mobil iletişim altyapısına kavuşması gerekliliğinden kaynaklanıyor."

"5 kıtada 5G deneyimine sahip Türkiye’deki tek operatörüz"

Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip Türkiye’deki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazır olduklarının altını çizen Engin Aksoy, şunları söyledi: "Farklı pazarlarda elde edilen deneyim bize çok değerli içgörüler sağlıyor. Müşteri kullanım alışkanlıkları, en çok ilgi gören 5G servisleri, cihaz penetrasyonu gibi konularda gerçek veriye sahibiz. Bilgi havuzumuz çok geniş. Farklı ülkelerde farklı deneyimleri, teknolojileri bu havuzda biriktiriyoruz. Dünyanın dört bir yanında hizmet veren Vodafone şirketleri bu havuzdan yararlanıyor. Bu global deneyimimizi bugüne kadar olduğu gibi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyoruz."

"5G için 5 yıldır hazırlanıyoruz"

Son 5 yıldır 5G için yoğun bir biçimde hazırlandıklarını belirten Engin Aksoy, bu hazırlıkları şöyle aktardı: "5G hazırlıklarına gerek özel izinlerle yaptığımız projelerle gerekse sanayiye yönelik uygulamalarımızla uzun zaman önce başladık. 2021’de görme engelli gencimiz Bager Çalışcı ile Haluk Levent’i 5G üzerinden bir araya getirdik. Bager Muş’tan, Haluk Levent ise İstanbul’dan piyanonun tuşlarına basarak, 1400 km mesafeden birlikte piyano resitali gerçekleştirdi. 23 Nisan 2022’de dünyanın farklı yerlerinden çocukları Nil Karaibrahimgil ile aynı sahnede buluşturarak Türkiye’nin ilk canlı 5G hologram konserine imza attık. 5G’yi Vodafone Sultanlar Ligi maçlarında ve Milletler Ligi kapsamında Türkiye’de gerçekleşen milli maçlarda şahin gözü sistemine entegre ederek karşılaşmalar sırasında ortaya çıkan istatistik ve ölçümlerin anlık olarak erişilebilir olmasını sağladık ve hem salonda hem de ekran başında seyir zevkini artırdık. Malatya’nın Orduzu Köyü’nden genç voleybolcu kızlarımız ile Kadın Milli Voleybol takımımız arasında uzaktan bir 5G maçı organize ettik. Dünyada bir ilk olan Vodafone FreeZone 5G Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası’nın çeyrek final, yarı final ve final etapları, test izni kapsamında Vodafone 5G üzerinden Beşiktaş-Üsküdar vapur hattında FreeZone teknesinde oynandı. İstanbul Havalimanı, 3 büyük futbol takımımızın stadyumları ve TBMM gibi lokasyonlarda diğer operatörlerle birlikte 5G’yi kullanılabilir hale getirdik."

"5G’li cihazların yaygınlaşması için çalışıyoruz"

5G’ye geçişi kolaylaştırmak için cihaz tarafında da yoğun çalışmalar yaptıklarını söyleyen Aksoy, "Marka işbirliklerimiz sayesinde 5G uyumlu cihazlarda özel kampanyalar ve indirimler sunuyoruz. Yeni çıkan 5G cihazların pazara daha hızlı girmesi için üreticilerle yakın işbirliği yapıyoruz. Bugüne kadar Samsung, Xiaomi, Techo, Oppo, Vivo, Nubia gibi firmalarla önemli işbirlikleri yaptık. Samsung’un 5G uyumlu en uygun fiyatlı telefonunu Türkiye’ye getirdik. Türkiye’de 12 taksitle portföyünde ilk 5G’li cihazı satan operatör olduk ve önemli satış rakamlarına ulaştık. 5G uyumlu cihaz kullanımını artırmak için müşterilerimize hem fiyat hem erişilebilirlik açısından avantajlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Altyapımız 5G’ye hazır"

Sahadaki tüm ekipmanlarının 5G’ye hazır ve uygun durumda olduğunu kaydeden Engin Aksoy, "Son 5 yılda sahada en fazla kapasite iyileştirmesi yapan operatörüz. Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut’un Nisan 2025’te yaptığı değerlendirmede Türkiye’de performansı en yüksek puan alan mobil şebeke seçildik. Şirketimizin sunduğu 4.5G bağlantı kalitesi ve güvenilirliği umlaut’un yaptığı bu testlerle onaylandı. 1000 üzerinden 893 puanla İstanbul’da, 885 puanla ülke çapında en yüksek puanı aldık. Tüm bunları altyapımızın güçlülüğü sayesinde elde ettik. Altyapıdaki bu avantajlarımız sayesinde 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il ve 922 ilçeyi 5G ile buluşturacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak" diye konuştu.

"5G sevincimizi müşterilerimizle kutladık"

5G yetkilendirme ihalesinin hemen ardından bir kampanya düzenlediklerini belirten Engin Aksoy, "5G sevincimizi müşterilerimizle kutlamak istedik. 16 Ekim’den başlayarak 5 gün boyunca her gün mobil internetten 5G’li cihaz indirimlerine bir hediye verdiğimiz bir kampanyayı hayata geçirdik. Yaklaşık 3 milyon müşterimize toplam 300 milyon TL fayda sağladık. Hemen arkasından yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Tüm Türkiye 5G’ye hazır olsun diye, Vodafone FLEX ile müşterilerimize Vodafone’da kaldığı yıla göre seçili 5G uyumlu cihazlarda 5 bin TL’ye varan indirim sunuyoruz. Bu gibi kampanyalarla müşterilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye global inovasyon merkezi oluyor"

Vodafone Grubu’nun test ve inovasyon ortamını İspanya’dan İstanbul’a taşıdığını ifade eden Engin Aksoy, şöyle konuştu: "Türkiye, 6G’ye giden yolda global ölçekte stratejik bir merkez haline geldi. Proje kapsamında İstanbul’da bir açık alan test ortamı kuruldu. Burada yeni nesil mobil şebekede Open RAN, Massive MIMO, RedCap ve Ambient IoT gibi birçok yeni teknoloji ve özelliğin test edildiği ve referans alındığı bir ortam sunulacak. Kapsamda hem yerli hem de uluslararası mobil tedarikçi firmalarımız olacak. 5G ve 6G’ye giden yol için yenilikçi çözümler tanıtılacak. Tedarikçiler bu çözümleri Vodafone Türkiye’nin test şebekesinde hayata geçirecek. BESTT ile Türkiye’yi hem yerel pazar hem de Vodafone Grubu’nun tüm pazarları için mobil şebekede bir inovasyon üssü konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu gelişme, Türkiye’nin global teknoloji ekosisteminde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak."

5G deneyimi yaşatıldı

Vodafone Plaza’da yapılan toplantıda 5G’nin farklı kullanım alanları da sergilendi. Katılımcılar, özel 5G demo alanında, kritik görevlerde veya uzak mesafelerde anlık müdahale ve uzaktan destek imkânı sunan AR Kask, 4.5G ve 5G arasındaki hız farkını doğrudan deneyimleten Refleks Masası, 5G’nin düşük gecikme süresi sayesinde anlık olarak tepki verebilen yapay zekâ destekli robot köpek ve insansı robot, 5G destekli voleybol oyunu ve 5G farkını yaşatan çeşitli oyun ve uygulamalar ile YouTube içeriklerini deneyimleme imkânı buldu.