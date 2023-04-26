Vodafone aboneleri bayramda 1 milyar dakika konuştu, 47,5 milyon GB internet kullandı

Vodafone abonelerinin bayramdaki kullanımları açıklandı. Ramazan Bayramı’nda Vodafone’lular, 4 günde 1 milyar dakika konuştu, 104 milyon SMS attı ve yaklaşık 47,5 milyon GB mobil internet kullandı.

Türkiye genelinde 24,6 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone’un Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone’lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde 1 milyar dakika konuştu, 104 milyon SMS attı ve yaklaşık 47,5 milyon GB mobil internet kullandı.

İnternet kullanımı geçen yıla göre yüzde 19 arttı

Ramazan Bayramı’nda özgürce ve doyasıya iletişim kurmanın keyfini yaşayan Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 19 arttı. Bayram tatilinde Vodafone müşterilerinin sesli ve görüntülü görüşme sayısı 480 milyonu aştı.

TOBi 2,6 milyonu aşkın sohbet gerçekleştirdi

Vodafone’un Yapay Zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi 4 günde toplam 1,6 milyon tekil kullanıcıyla 2,6 milyonu aşkın sohbet gerçekleştirdi. Diğer yandan, Vodafone Yanımda’nın 7,8 milyon tekil kullanıcısı, bayram tatilinde uygulamaya yaklaşık 36,2 milyon kez giriş yaptı.

En yoğun trafik İstanbul ve Ankara’da yaşandı

Vodafone’lular bayram boyunca Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan sevdikleriyle bol bol konuştu, mesajlaştı ve veri alışverişinde bulundu. Buna göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Adana, Konya, Kocaeli ve Mersin şeklinde sıralandı.

Yurtdışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone müşterilerinin en çok aradığı ülkeler Afganistan ve Almanya olurken, en çok SMS gönderilen ülkeler KKTC ve Almanya oldu.

“Müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Yaptığımız her işin kalbine müşterilerimizi koymaya devam ediyoruz. Bu anlayışla, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Dijital teknolojiler sayesinde mesafeleri ortadan kaldırarak müşterilerimizin bayram sevincini sevdikleriyle paylaşmasına yardımcı olduk. Müşterilerimiz bayram süresince 1 milyar dakika, 104 milyon SMS ve yaklaşık 47,5 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi. Bu vesileyle, herkesin geçmiş bayramını kutluyoruz” dedi.