Vodafone alçak irtifa uydusuyla baz istasyonu transmisyonunu gerçekleştirdi

Yeni nesil teknolojilere hızlı adaptasyonu iş yapış şeklinin parçası haline getiren Vodafone, alçak irtifa uydu denemelerinde ilklerden birini gerçekleştirdi. Şirketin, Türkiye’de ilk kez alçak irtifa uydularının sahip olduğu düşük gecikme süresinden yararlanarak baz istasyonu transmisyon altyapısını test ettiği açıklandı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil teknolojilerin mobil şebekeye entegrasyonu için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, zorlu coğrafi bölgelere erişim imkânı sunan alçak irtifa uydularını kullanarak transmisyon altyapısı sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarda bir ilke imza attı. Teleport Uydu Haberleşme firmasının sahip olduğu deneme izniyle Vodafone’un 4.5G/5G çalışan laboratuvar ortamındaki baz istasyonunda yapılan ve Türkiye’de bir ilk olan performans testinde, yaklaşık 500 kilometrede bulunan alçak irtifa uydusunun yaklaşık 35 bin kilometrede bulunan yüksek irtifa uydusuna kıyasla 15 kata kadar daha düşük gecikme süresi sağladığı gözlemlendi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili Adem Özdemir, konu hakkında şunları söyledi:

“Yeni nesil haberleşme teknolojilerindeki gelişmelerde öncü olmak ve şebekemizi bu gelişmelere hazırlamak amacıyla alçak irtifa uydusu denemesi yaptık. Bu uyduların kazı çalışmalarının ve fiber götürmenin zor olduğu lokasyonlar için alternatif çözüm uygunluğunu kontrol ettik. Telesat firmasının alçak irtifada bulunan test uydusunu 4.5G ve 5G çalışacak şekilde ayarladığımız laboratuvar ortamındaki baz istasyonumuzda iletim hattı olarak kullanarak gecikme süresi denemelerini tamamladık. Dünya’ya çok daha yakın bir yörüngede seyreden alçak irtifa uyduları yüksek irtifa uydularına göre gecikme sürelerinde önemli iyileşme sağlıyor. Türkiye’de ilk defa bizim yaptığımız testle bu durumu gözlemlemiş bulunuyoruz.

Veri merkezlerinden uzakta bulunan kırsal kesimdeki sahalar için 4.5G’yi yakınsayan gecikme süreleri sağlayan alçak irtifa uyduları, altyapıyı destekleyici önemli fırsat alanları oluşturabilecek. Bu uyduların sayısının artması ve yeni nesil uydu teknolojisinin de olgunlaşması ile 5G’ye giden yolda uçtan uca kapsamayı tamamlayıcı nitelikte kullanım senaryoları da artış gösterecek. 40-45 milisaniye mertebesinde gecikme süreleriyle veriye erişim imkânı sağlayabilen alçak irtifa uyduları, düşük nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde son derece kullanışlı olabilir. Vodafone olarak, bu yenilikçi teknolojiyle dijitalleşmenin faydalarını ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya hazırız. Alçak irtifa uydu teknolojileri, karasal şebekeleri destekleyici bir rol üstlenerek bağlantı hizmetlerini evrensel olarak erişilebilir hale getirme konusunda önemli faydalar sağlayacak Vodafone Türkiye olarak amacımız, global tecrübelerin ülkemizde de en iyi şekilde sunulabilmesine imkan sağlayacak çalışmalara devam etmek.”

Yapılan açıklamaya göre, alçak irtifa yörünge uyduları, iş birliği fırsatları ve abonenin kapsamasına etkisi açısından temel anlamda ikiye ayrılıyor. İlki, Vodafone Türkiye’nin de tamamlamış olduğu gibi, uydunun iletim hattı olarak kullanılması; ikinci senaryo cep telefonlarının başka herhangi bir özel ekipman gerekmeden doğrudan uydulara bağlanması. Şirket, alçak irtifa uydularının faydalarını müşterine sunmak için hazırlıklarına ve denemelerine devam edecek.