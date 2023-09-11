Vodafone Business 'Dijital Ayna' ile makyaj ve teknolojiyi birleştirdi

Vodafone Business’ın ‘Dijital Ayna’ çözümü ile müşteriler, istediği makyajın rengini, tonunu makyaj yapılmadan önce anlık görüntü işleme ile dijital ayna üzerinden kendi yüzlerinde görebiliyorlar.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, yeni nesil teknolojilerle kadın girişimcilere destek olmaya devam ediyor. KOBİ’lerde dijital dönüşüm ve kadın girişimcileri desteklemek adına Gaziantepli kadın girişimci ve Dijital Makeup Artisti İzel Kasap ile ‘Dijital Ayna’ projesini hayata geçiren Vodafone Business, İzellik Makeup House’da yer alan makyaj atölyesinde teknolojiyle makyajın birleşimini ve yansımasını müşterilere sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business’ın Dijital Ayna hizmeti ile stüdyo içerisinde yer alan ekranlarda IoT platformu ve görüntü işleme sistemleri üzerinden müşteriler kendilerine yapılacak makyajı öncesinden seçerek anlık görüntü işleme ile kendi yüzlerinde görebiliyorlar. Böylelikle Dijital Ayna teknolojisinin öngörüleri ile yeni nesil makyaj atölyesi konseptinden hizmet almış oluyorlar. Aynı zamanda akıllı ekranlar üzerinden tırnak bakımı ve oje simülasyonu da yapılabiliyor ve sonrasında reel uygulamaya geçiliyor. Akıllı ekranlar üzerinden cilt analizini de görüntü işleme ile yapan uygulama, kişiye bakım için ürün önerisinde bulunabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, proje ile ilgili şunları söyledi: “Proje kapsamında 4G IoT M2M’ler, görüntü işleme yazılımı ile entegre çalışarak müşterilerin deneyimlediği akıllı aynalardaki platform üzerinden anlık sonuç veriyor. Vodafone Business, akıllı ayna ve 4G teknolojisini kullanarak, müşterilerin istediği makyajın rengini, tonunu anlık olarak yüzünde görmesini sağlıyor. Müşteriler aynı şekilde beğendikleri ojenin ellerinde nasıl duracağını da önceden görebiliyor. “Ayna Ayna Söyle Bana, Vodafone’dan Daha Teknolojik Çözüm Sunan Var mı Bu Dünyada?” sloganıyla hayata geçirdiğimiz bu projede müşteriler, karar verdikleri makyajı İzel Kasap’ın makyaj stüdyosunda gerçek makyaja dönüştürebilecek.”

Dijital Makeup Artisti İzel Kasap ise şu açıklamalarda bulundu: “Sürdürülebilirlik ve verimlilik dijitalleşme ile mümkün. Stüdyoda makyaj malzemelerini deneyimlemek yerine dijitalde oluşturulan deneyim, bize maliyet avantajı sağlarken malzemelerin kullanım süresini de uzatıyor. Buna bağlı olarak atık miktarı da en aza indirgeniyor. Özellikle 18-25 yaş arası gençler sosyal medyada makyaj filtrelerini çok kullanıyor. Vodafone Business ile hayata geçirdiğimiz Dijital Ayna ile makyaj filtrelerinin daha gelişmiş halini müşterilerimizin gerçek bir makyaj stüdyosunda deneyimlemelerini sağlıyoruz. Uygulamayı hayata geçirdiğimizden itibaren bu teknolojiyi deneyimlemek için stüdyomuza gelen müşteri sayısında yüzde 20’lik bir artış oldu. Makyaj esnasında bekleme alanında bu teknolojinin diğer kullanıcılar tarafından da deneyimlenmesi, potansiyel olarak bir sonraki makyaj randevusunda yüzde 30’luk bir ön kayıt artışı oluşturarak kısa sürede toplam ciroda yüzde 15’lik bir iyileşme sağladı.”