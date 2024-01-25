Vodafone Business, 'Dijital Dönüşüm Programı'yla OSB'leri dönüştürmeye devam ediyor

KOBİ ve işletmelerin yoğun rekabet ortamında hedeflerine ulaşması için dijital dönüşümlerine destek olan Vodafone Business’ın Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile yaptığı “OSB Dijital Dönüşüm Programı”nda ikinci dönem başlıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşecek eğitimlere, Türkiye’nin 81 ilindeki OSB’lerde faaliyet gösteren şirket, yönetici ve çalışanlarının katılması bekleniyor.

Vodafone Business, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve orada yer alan şirketlerdeki yönetici ve çalışanların dijital bilgi seviyesini anlamak, güncel dijital gündem hakkında onları bilgilendirmek ve Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri genelinde işletmelerin güvenilir danışmanı olmak hedefine kaldığı yerden devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademisyenleri ile birlikte “OSB Dijital Dönüşüm Programı” geçen yıl hayata geçirilmişti. Bu program kapsamında, ilk senede 1000 dijital elçi yetiştiren Vodafone Business, programın ikinci döneminin Ocak ayında yeniden başladığını duyurdu. Üç ay sürmesi planlanan eğitimlerin sonrasında ise eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara YTÜ akademisyenleri ve OSBÜK tarafından sertifikaları takdim edilecek.

Dijital elçi sayısı 2000’e ulaşacak

Artan rekabet ve dijitalleşme çağında OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin, yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adapte etmesi büyük önem arz ediyor. Bu noktada Vodafone Business da OSB’lerde faaliyet gösteren şirketlerin, OSB Dijital Dönüşüm Programı’yla bu yeni dijitalleşmeye hızlı ve güvenilir bir şekilde uyum sağlamasına öncülük ediyor.

Eğitim programının ikinci döneminde verilecek eğitimlerde, Dijital Dönüşümün Sanayi ve KOBİ’lere etkisi, Dijital Strateji ve Dijital İş Modelleri, Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti (IoT), Bulut Bilişim ve 5G, Siber Güvenlik, Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Üç Boyutlu Yazıcı, Blok Zincir, Dijital Liderlik, Dijital Kültür ve Dijital Pazarlama gibi konular yer alacak.

Programın yeni döneminde OSB’ler ve kapsamındaki KOBİ ve işletmelerin dijitalde var olmayı öğrenmesi amacıyla; dijital kanalların uygun ve nitelikli olarak kullanılması, nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut uygulamaları, iş sürekliliği ve Endüstri 4.0’a giden yolda dijital altyapının oluşturulması konularında farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Vodafone Business, Türkiye’nin 81 ilindeki 400 organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirket yönetici ve çalışanlarının katılacağı üç ay boyunca sürdürülecek olan eğitimler ile 2024 yılında yaklaşık 500’den fazla KOBİ ve işletmenin yanında 1000 kişinin dijitalleşmesine öncülük etmeye hazırlanıyor. 2023 yılında ilk dönemde 1000 dijital elçi yetiştirilen eğitim programının ardından, bu dönemde de yetiştirilmesi planlanan 1000 kişiyle birlikte, toplamda 2000 dijital elçiye ulaşılması planlanıyor.

“Hedefimiz, OSB’lerdeki tüm işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde çözüm ortağı olabilmek”

Tüm işletmelerin dijitalleşmesinde çözüm ortağı olarak yanlarında olmaya devam etmeyi hedeflediklerini aktaran Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, dijitalleşme çağında OSB’lerdeki şirketlerin, yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adaptasyonunun önemine vurgu yaptı.

Kestioğlu, “Vodafone Business olarak KOBİ ve işletmelerin güvenilir teknoloji danışmanı olmak için çıktığımız yolda, OSBÜK ve YTÜ akademisyenleri ortaklığında başlattığımız ve ilk dönemini başarıyla tamamladığımız Dijital Dönüşüm Programı’nın devamı için heyecanlıyız. Programımızın ilk döneminde OSB’lerde şirketlerin dijitalleşmesine katkı sağlayarak, işletmelerimizi geleceğe taşımada çözüm ortağı olmuştuk. Bu paralelde Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki OSB’lerde 400’den fazla işletme, bulut teknolojilerinden IoT’ye, Endüstri 4.0’dan 5G’ye kadar uzanan bir skalada birçok inovatif teknolojiyi işine adapte etme konusunda adım attı. Programımızın ikinci dönemindeyse OSB’lerin dijital çağa ayak uydurmasını hızlandırmak ve şirketlerimizi çağın gerekliliğine hazırlamak hedefiyle 1000 kişiye eğitim verirken, 400’ün üzerinde de işletmeye dokunmak istiyoruz. Yeni dönemde hedefimiz, büyük ya da küçük çaplı olması fark etmeksizin OSB’lerdeki tüm işletmelerimizin yanında olabilmek. Vodafone Business olarak OSB’lerde faaliyet gösteren her ölçekteki işletmenin bu yeni dijitalleşme çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye; şirketlerin daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

“OSB’ler Türk sanayisinin dijitalleşmesine liderlik edecek”

Türkiye’deki sanayi üretiminin yüzde 45’inin OSB’ler tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de planlı sanayileşmede OSB’lerin çok önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Türkiye’de OSB olmayan il kalmadığının altını çizen Kütükcü, “81 ilimizde toplam 400 organize sanayi bölgemiz var. 67 bin sanayi işletmesinin faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgelerimiz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiriyor. Organize sanayi bölgelerimiz 2 milyon 620 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlıyor. Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak üretiminin yanı sıra, mesleki eğitimden teknolojiye, ihracattan dijitalleşmeye kadar çok geniş bir yelpazede ülkemizin kalkınmasında kritik bir rol üstleniyoruz. Bu noktada dijitalleşme de en önemli çalışma başlıklarımız arasında yer alıyor. OSBÜK olarak devreye aldığımız OSBÜKnet ve yüzde 100 yerli ve milli OSBÜKbulut gibi projelerimizin yanı sıra, Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kıymetli kuruluşlarla yaptığımız programlar, bunun bir göstergesi. Beraber hayata geçirdiğimiz “Dijital Dönüşüm Programı” ile de OSB’lerde yer alan şirketlerdeki dijital elçi sayısı 2000’e ulaşacak. Hedefimiz, organize sanayi bölgelerimizin, Türk sanayisinin dijitalleşmesine liderlik etmelerini sağlamak” şeklinde konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin ise gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili şunları söyledi: “Üniversite olarak, KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğunu desteklemek için oluşturulan “Dijital Dönüşüm Programı”nın ikinci kez bir parçası olmaktan ve akademik anlamda hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu programla, katılımcılarımızın dijital stratejiden üretken yapay zekâya ve dijital pazarlamadan dijital liderliğe kadar uzanan kapsamlı içeriklerle dijital yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Dijitalleşme sürecini anlamak ve yönetmek konusunda güçlü bir temel oluşturarak, 1000 kişi ve 400’ün üzerinde işletmenin dijital geleceğini daha verimli ve etkin bir şekilde inşa etmesine katkı sağladığımız için mutluyuz.”