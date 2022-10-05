Vodafone Business 'Red Tech' webinar serisinde ön muhasebe ve e-dönüşüm teknolojilerini anlattı

Vodafone Business, ‘Red Tech’ webinar serisinin altıncısını gerçekleştirdi. Sunulan çözümlerden, işletmelerin nasıl verimliliklerini artırıp başarı hikayeleri oluşturacağının izleyicilerle paylaşıldığı ’Red Tech’ webinarında, Vodafone Business’ın Ön Muhasebe & E-Dönüşüm teknolojilerinde öne çıkan çözümleri katılımcılarla paylaşıldı.

Vodafone Business, yeni teknolojilere yönelik sunduğu çözümleri anlattığı ‘Red Tech’ webinar serisine devam ediyor. Altıncısı gerçekleştirilen webinarda, işletmelerin dijital dönüşümün ilk adımını oluşturan çözümlerden biri olan ve işlerini büyütmeleri adına adeta zorunluluk haline gelen Ön Muhasebe & E-Dönüşüm teknolojileri ele alındı. Vodafone Business Ticari Operasyonlar Kıdemli Müdürü Sinan Gılava’nın açılış konuşmasıyla başlayan Ön Muhasebe & E-Dönüşüm webinarı, Vodafone Business Yeni Nesil Çözümler Ürün Müdürü Volkan Ertaş’ın Ön Muhasebe & E-Dönüşüm çözümlerini anlatmasıyla devam etti.

Yapılan açıklamaya göre, farklı sektörlerdeki ve büyüklükteki KOBİ’lerin çözüm ihtiyaçlarına ön muhasebe çözümüyle destek olan Vodafone Business, işletmelerin tüm muhasebe ve finans fonksiyonlarını, çalışanlarının görev ve departmanlarıyla ilgili tüm işlemleri, satışlarının doğru şekilde planlamasını, stoklarının derinlemesine takibini ve uçtan uca tüm satın alma süreçlerinin takibini tek bir ekrandan dijital olarak yönetmelerini sağlıyor. Ön muhasebe çözümüyle birlikte finans, e-ticaret, insan kaynakları, iş takip, satın alma, satış ve depo & stok yönetimi gibi müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında topluyor.

Vodafone Business e-dönüşüm çözümüyle birlikte işletmeler faturalarını elektronik ortamda güvenli olarak göndererek kâğıt, baskı ve kargo maliyetlerini minimum seviyeye indirebiliyor. Faturalarını elektronik ortamda yedekleyerek, online olarak görüntüleyebiliyor. E-fatura özelliklerine ek olarak; e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-ihracat ve e-dönüşüm paketleri de sunuluyor. Vodafone Business, bu alanda iş ortaklarının en çok ihtiyacı olan Ön Muhasebe & E-Dönüşüm çözümlerini onlara ulaştırmayı hedefliyor. Webinarı takip eden tüm katılımcılara ayrıca Ön Muhasebe & E-Dönüşüm çözümlerinin demosu yapıldı. Webinar, müşteri deneyiminin aktarıldığı soru cevap kısmı ile son buldu.