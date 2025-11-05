Vodafone Business, işletmelerin dijital geleceğini 5G ile güçlendireceğini duyurdu

Vodafone Türkiye’nin 5G yatırımıyla, Vodafone Business küresel dijital dönüşüm yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor. 5 kıtadaki 5G deneyimini Türkiye’ye taşıyan şirket, işletmelere veriden yapay zekâya uzanan uçtan uca bir dijital ekosistem sunuyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "5G ile sadece bağlantı hızını değil, iş yapış biçimlerini de dönüştürüyoruz. Bu yatırım, Türkiye’de dijitalleşmenin hızını küresel seviyeye taşıyacak" dedi.

Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde yaptığı yatırımla, 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı. Toplam 627 milyon dolar ödeyerek 700 MHz ve 3.5 GHz frekanslarını alan Vodafone, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’nin 81 il ve 922 ilçesinde 5G hizmeti sunacak.

Vodafone Business da inovatif çözümleriyle şirketlerin dijital dönüşümlerine destek olmaya, sağladığı hizmetlerle de iş yapış süreçlerini kolaylaştırmaya devam edecek. 5G teknolojisi, işletmeler için yalnızca daha hızlı bir bağlantı değil; üretimden lojistiğe, perakendeden sağlığa kadar her alanda verimlilik, otomasyon ve sürdürülebilirlikte çarpan etkisi oluşturacak bir dönüşüm gücü sunuyor. 5G ile gecikme süresi 30-50 milisaniyeden 1 milisaniyeye kadar düşüyor, makineler birbirleriyle neredeyse anlık iletişim kurabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 5G’nin işletmeler için stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "5G ile işletmelerde yeni bir verimlilik devri başlıyor. Gecikme süresinin neredeyse sıfıra indiği bu yeni çağda, makineler birbiriyle gerçek zamanlı konuşabilecek, üretim hatları otonom biçimde yönetilebilecek. Bu da sanayide görülmemiş üretkenlik seviyelerinin önünü açacak. Vodafone Business olarak biz de bu dönüşümün her aşamasında işletmelerimizin yanında olacağız. 5 kıtadaki 5G deneyimimizi, 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’deki şirketlerin de hizmetine sunacağız."

"5G MPN çözümleri endüstride dijitalleşmenin lokomotifi olacak"

Vodafone Business, Türkiye’de 5G’nin endüstriyel uygulamalarına öncülük eden projeleriyle de dikkat çekiyor. Akıllı şehirleri, akıllı fabrikaları, akıllı limanları, otonom sürücüsüz araçları mümkün kılan 5G teknolojisi iş yapış şekillerini kökünden değiştirecek. Özelleştirilmiş mobil şebeke projelerini Türkiye’nin önde gelen üretim tesislerinde öncü olarak hayata geçiren Vodafone Business, önümüzdeki dönemde özellikle 5G MPN yapılarına odaklanarak işletmelerin dönüşümüne liderlik edecek. Bu amaçla Vodafone Business, işletmelerin garantilenmiş bant genişliği, düşük gecikme süresi, güvenli ve hızlı veri akışıyla 5G’nin dönüştürücü teknolojilerini deneyimlemesine olanak sağlamak için, MESS’in inovasyon merkezi MEXT’te 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebekesi’ni (MPN) hayata geçirdi. 5G teknolojilerine hazırlık yapmak isteyen işletmelere özel çözümler geliştiriyor.

Özlem Kestioğlu, Vodafone Business olarak 1,7 milyondan fazla küçük işletme, 70 bin KOBİ ve 5 bin büyük işletmenin dijitalleşmesine destek verdiklerini söyledi. "Türkiye’deki dört veri merkezi ve dünyadaki 28 ülkede toplam 800 bin metrekare veri merkezi alanı ile işletmelere güvenli, esnek ve ölçeklenebilir altyapılar sağlıyoruz" diyen Özlem Kestioğlu, Vodafone Business’ın global deneyiminin Türkiye’ye kattığı gücü şu sözlerle özetledi: "Bugün 180’den fazla ülkede 215 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlıyoruz. IoT, bulut, yapay zekâ ve 5G teknolojilerinin birleşimiyle kurumlara uçtan uca dijitalleşme olanağı sunuyoruz. Yapay zekâ uygulamalarından videolara, makinelerin birbirleriyle kesintisiz bir şekilde konuşmasından petabaytlarca verinin depolanmasına kadar olan iş süreçlerinde 5G bir atılım oluşturacak. Veriye erişim bugün de çok önemli ama önümüzdeki dönemde operasyonlarıyla ilgili verilere en hızlı ve en güvenli şekilde erişim sağlayabilen şirketler büyük bir avantaja sahip olacak. Vodafone Business olarak hedefimiz, sadece veri ve ses bağlantısı sağlayan bir operatör değil, verinin yönetildiği, işlendiği Veri Merkezi ve Bulut Altyapıları ile Siber Güvenlik gibi dijital servislerde de güvenilir iş ortağı olmak. Bir başka deyişle devasa bir ekosistem geliyor ve tüm bunları 5G altyapısıyla mümkün kılabileceğiz."

"5G kutlaması, kampanyalarla sürüyor"

Vodafone, 1 Nisan 2026 itibarıyla aktif olacak 5G hizmetini düzenlenen özel bir kampanyayla kutladı. 16 Ekim 2025 günü başlayan kampanya sayesinde, her gün farklı bir hediye ile kullanıcıların 5G deneyimini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Kestioğlu, "Kampanya kapsamında mobil internet, cihaz ve aksesuar indirimleri, Vodafone Pay faydaları ve sürpriz internet hediyeleriyle müşterilerimize beş gün boyunca 5 farklı avantaj sağlandı. Cihaz kampanyamızda sunduğumuz portföyle de 5G teknolojisine uygun cihaz sayısını artırmayı amaçladık. Bu gibi kampanyalarla müşterilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.