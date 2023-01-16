Vodafone Business müşterilerine dijitalden hat satın alma hizmeti

Vodafone Business, dijitalden hat satın alma kanalını kurumsal müşteriler için hizmete açtığını duyurdu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, sektöründe ilklerden birine imza atarak dijitalden hat satın alma kanalını kurumsal müşteriler için hizmete açtı. Yapılan açıklamaya göre, uçtan uca dijital bir başvuru deneyimi yaşatmayı hedefleyen platform, dijitalden hat satın alma hizmeti ile kurumsal müşterilerinin herhangi bir şubeye gitmeden bulundukları yerden hatlarını hızlı ve kolay bir şekilde Vodafone’a taşımalarına imkân sağlıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları söyledi: “Vodafone Business olarak sektörde bir ilke imza atarak dijitalden hat satın alma hizmetini kurumsal müşterilerimize de sunmaya başladık. Bu hizmet ile artık kurumsal müşterilerimiz hem hat taşıma hem de yeni hat satın alma süreçlerini web sitemiz üzerinden gerçekleştirebilecek. Tüm işlemlerin dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiği bu hizmeti ilk 3 ay boyunca tarife ücreti almadığımız bir yıl sonu kampanyası ile sunuyoruz. Platform olarak dijitalleşme yolunda müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Yapılan açıklamaya göre, kurumsal müşteriler web sitesi üzerinden tarifeleri ve tarifelerle ilgili tüm detayları inceledikten sonra kısa bir süre içinde hat taşıma ya da yeni hat satın alma işlemlerini başlatabiliyor. Hattını taşımaya karar veren kurumsal müşteriler ‘Vodafone’lu Ol’ butonuna tıklayarak tarifeleri ve ücretlerini görebileceği bir sayfaya yönlendiriliyor. Müşteriler her bir hat için farklı bir tarife seçimi yapabiliyor. Yeni hat alımı yapıldığında ise numara arama seçeneği sayesinde müşteri numara havuzundan istediği hattı seçebiliyor. Son aşamada ise müşterilerden yasal belgelerin alınması, SIM kartların teslimi için işyeri adreslerine kendilerinin belirlemiş olduğu randevu saatinde kurye ile hizmet veriliyor. Böylece müşteri bulunduğu yerden ayrılmadan işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyor.