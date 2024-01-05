Vodafone Business, online eğitim platformu 'Uzmanına Sorduk'u hayata geçirdi

Vodafone Business, işini dijitale taşımak isteyen şirketler için dijital eğitim hizmeti veren yeni platformu Uzmanına Sorduk’u hayata geçirdi.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, şirketlerin dijital dönüşümlerine destek olmayı sürdürüyor. Bu paralalde teknolojik çözümleri ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin dijital yolculuklarındaki çözüm ortağı olan Vodafone Business, işini dijitale taşımak isteyen şirketler için dijital eğitim hizmeti veren yeni platformu Uzmanına Sorduk’u hayata geçirdi. İçeriğin tamamını Vodafone çalışanlarının oluşturduğu ve farklı inovatif teknolojileri anlattıkları eğitim videoları, ihtiyacı olan işletme ve kişilere yol gösterirken, şirketlere internet üzerinde karşılaşılabilecek bilgi kirliliğinden arınıp doğru ve etkin bilgilerle işini büyütme ve verimliliği artırma fırsatı da sunuyor.

“Özel uzmanlık gerektiren 30 inovatif teknoloji eğitimiyle işletmelere yol göstereceğiz”

Vodafone Business olarak kendilerini müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt bulan dijital bir iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumladıklarını ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yeni platformumuz Uzmanına Sorduk ile amacımız; video içeriklerimizin özellikle şirketlerin bilgi teknoloji ekiplerine ulaşmasını sağlayarak, ihtiyacı olan tüm işletmelere yol göstermek ve işletmelere videolarımız üzeriden eğitim vermek. Tıpkı dijital danışmanlık platformumuz V-Hub gibi tamamen ücretsiz olan ve işi uzmanından dinleyebileceğiniz Uzmanına Sorduk da Vodafone’lu olsun ya da olmasın her işletmenin, işinde verimliliğini artırabilmesi için işin püf noktalarını öğrenebileceği bir platform. İçeriklerin tamamını Vodafone çalışanlarının oluşturduğu Uzmanına Sorduk platformunda şu anda IoT’den (Nesnelerin İnterneti) otomasyon teknolojilerine, SDWan (Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı) teknolojisinden mobil teknolojilere kadar birçok alandaki video içeriklerimiz, ihtiyacı olan tüm işletmelerin faydalanabilmesi adına herkese açık ve ücretsiz bir şekilde web sitemiz üzerinden izlenebiliyor. Şu anda sitemizde 10 farklı video içeriğimiz bulunuyor. Yakında bu sayıyı 30’a tamamlayacağız. İlerleyen dönemde de içeriklerimiz artmaya devam edecek. Vodafone Business olarak işini büyütmek isteyen şirketlerimizin uçtan uca teknoloji ortağı ve dijitalleşme süreçlerinde güvenilir danışmanı olmak hedefimizle Uzmanına Sorduk platformunu hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.”

Platformda yer alan uzman eğitmenlerden biri olan Bulut ve Mesajlaşma Operasyonları Kıdemli Uzmanı Ozan Akgül de Uzmanına Sorduk’la ilgili şu ifadeleri kullandı: “Uzmanına Sorduk platformu sayesinde müşterilerimizin dijital dönüşümünde uzmanlıklarımız doğrultusunda rehberlik ediyoruz. Ben de bu projede yer aldığım için çok heyecanlıyım. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını değerlendirerek oluşturduğumuz video içeriklerinin; günümüz ve geleceğin teknolojilerin anlaşılması ve doğru entegrasyonların yapılabilmesi için çok faydalı olacağına inanıyoruz."