Vodafone Business, OSB'lerde bin dijital elçi yetiştirdi

Vodafone Business, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile sanayicilerin dijital danışmanı olma hedefiyle hayata geçirdiği ‘Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı’nı tamamladı. Vodafone Business, Türkiye’de organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firma yönetici ve çalışanlarının katıldığı eğitim programı kapsamında 1000 dijital elçi yetiştirdi.

Vodafone Business, organize sanayi bölgelerinde yer alan işletmelerdeki yöneticilerin ve çalışanların dijital bilgi seviyesini anlamak, güncel dijital trendler hakkında onları bilgilendirmek ve Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri genelinde işletmelerin güvenilir danışmanı olmak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile başlattığı ‘Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı’nı tamamladı.

Eğitimlerde, Dijital Dönüşüm ve Sanayicilere/KOBİ’lere Etkisi, Dijital Strateji ve Dijital İş Modelleri, Endüstri 4.0 ve Temelleri, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, 5G ile Robotik Süreç Otomasyonu, Siber Güvenlik, Üç Boyutlu Yazıcı, Dijital İkiz ve Simülasyon, Blockchain, Dijital Liderlik/Dijital Kültür/Dijital İK ve Dijital Pazarlama konuları ele alındı. Eğitim sürecinin başında ve sonunda yapılan testler ile çalışanların dijital farkındalık düzeyleri ölçüldü. Verilen eğitimlerle Vodafone Business, OSB’lerde dönüşüme öncülük edecek 1000 dijital elçi yetiştirdi. Organize Sanayi Bölgeleri’nden 100’den fazla firma Bulut’tan IoT’ye birçok teknolojiyi işine adapte etme konusunda adım attı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek ülkenin sanayi üretimine lokomotiflik yaptığının altını çizdi. OSBÜK olarak, OSB’lerin ve OSB’lerdeki 67 bin katılımcı sanayi işletmesinin dijitalleşmesine yönelik projeler yürüttüklerini ifade eden Kütükcü, bu projelerden birisinin ‘OSB’lerde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı’ olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu program kapsamında, OSB’lerimizde ve sanayi işletmelerimizde dijital dönüşümü gerçekleştirecek kursiyerlerimize 10 hafta süre ile dijital dönüşüm, dijital stratejiler ve iş modelleri, Bulut, 5G, Dijital Pazarlama gibi alanlara odaklanan eğitimler verildi. Bin kişi eğitim aldı ve sınavda başarı gösteren dijital elçilere online sertifikaları verildi. Bugün de üstün başarı gösteren kardeşlerimize sertifikalarını takdim edeceğiz. Kendilerini tebrik ediyorum.”

Kütükcü, OSB’leri Türk sanayisinin dijital dönüşümünde de öncü hale getirmeyi hedeflediklerini kaydederek, sertifikalarını alan dijital elçilere, “Dijitalde OSB’lerimize fayda üretecek her şeyi adım adım hayata geçirmemiz gerekiyor” şeklinde seslendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya, şu açıklamalarda bulundu: “Vodafone Business tarafından dijital gelecek vizyonuyla desteklenen ‘OSB’lerde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı’, OSBÜK aracılığıyla Türkiye’nin 81 iline ulaştı. Bu eğitim programının hedefi, dünya trendlerini yakalamak ve hatta ötesine geçebilmek için sanayicilere ve KOBİ’lere dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’a ilişkin kapsamlı bir bakış açısı ve harekete geçirme motivasyonu kazandırmak. Biz de üniversite olarak birçok sektörde gerçekleşen ve yakın gelecekte gerçekleştirilmesi beklenen teknolojiler, trendler ve stratejileri ortaya koyarak programımıza katılan ve birer dijital dönüşüm elçisi olan sertifika sahipleri sayesinde yüzlerce firmanın kalıcı ve uzun vadeli dijital yatırım kararı almalarına katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Programda aktardığımız dijital iş modellerinin firmalarımıza yol gösterici olduğuna ve bu iş modelleriyle daha fazla fırsat oluşturacaklarına inanıyoruz. Hazırladığımız bu kapsamlı sertifika programı içeriğini, Vodafone Business koordinasyonunda, OSBÜK aracılığıyla sanayicilerimize ve KOBİ’lerimize iletmekten, bizi geleceğe taşıyacak olan insan gücümüze, organize sanayi bölgelerimize güç katmak, onların yetkinliklerini geliştirerek Türkiye’nin dijital gelecek vizyonuna katkı sağlamaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri, sanayileşme ve üretim sürecinde kritik bir görev üstleniyor. Vodafone Business olarak organize sanayi bölgelerinde yer alan işletmelerdeki yöneticilerin ve çalışanların dijital bilgi seviyesini anlamak, güncel dijital trendler hakkında onları bilgilendirmek ve Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri genelinde işletmelerin güvenilir danışmanı olmak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ve OSBÜK ile başlattığımız ‘Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı’nı tamamladık. Verdiğimiz eğitimlerle 1000 dijital elçi yetiştirdik. Bugün katılımcılara Yıldız Teknik Üniversitesi SEM tarafından sertifikalarını takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Vodafone Business olarak, organize sanayi bölgelerinin dijital dönüşüm ortağı olmak için her zaman yanlarında yer almayı sürdüreceğiz. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren her ölçekte işletmenin bu yeni dijitalleşme çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye, daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.”