Vodafone Business'tan uçtan uca dijital satış deneyimi

KOBİ ve işletmelerin yoğun rekabet ortamında hedeflerine ulaşmak için dijital dönüşümlerine öncülük edenlerden Vodafone Business, yeni ‘Dijital Satış Kanalları’nı hayata geçirdi.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business; uçtan uca otomatikleştirilmiş müşteri yolculuğuna ulaşırken, iş ortaklarına kesintisiz deneyimler sunuyor. KOBİ ve işletmelerin hedeflerine ulaşmak için dijital dönüşüm girişimine yardımcı olmanın yanında, telekomünikasyon sektöründe ilklerden biri olan tamamen dijital satış yolculuğunu sağlamak hedefinde olan Vodafone; ‘Dijital Satış Kanalları’nı devreye alarak, insan kaynaklı hataları en aza indirerek hatalardan kaynaklanan maliyetleri düşürürken, müşteri deneyimini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.

“Fiziksel satıştaki yetkinlerimizi dijital kanallara da taşıdık”

Geleneksel satış kanallarında özellikle KOBİ segmentinde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için müşterilerinin ürün ve hizmetlerini online olarak inceleyebilecekleri, satın alabilecekleri ve gerektiğinde ekstra bilgi ve destek alabilecekleri bir dijital deneyim platformu oluşturduklarını aktaran Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Rekabetin hızla arttığı bir ortamda KOBİ ve kurumsal müşterilerimizin geride kalmaması için onları baştan uca dijitalleştirirken, aynı şekilde kendi iş yapış süreçlerimizi de dijitalleştirmeye önem veriyoruz. Bu paralelde Vodafone Business olarak fiziksel satış operasyonumuzu dijitale taşıdık ve dijital dönüşüm girişimini hayata geçirmeye karar verdik. Böylelikle 7/24 açık olan bu satış kanalımızla binlerce müşterimize hizmet verirken, satın alma süreçlerimizi de çok daha hızlı, kolay ve ulaşılabilir bir hale getiriyoruz. Hedefimiz, vizyonumuza paralel olarak, telekomünikasyon sektöründe bir ilk olan tamamen dijital satış yolculuğunu sağlamak. Bu hedefe ek olarak, insana bağlı olma halini ortadan kaldırmaya, insan kaynaklı hataları en aza indirerek hatalardan kaynaklanan maliyetleri düşürmeye ve müşteri deneyimini daha da iyileştirmeye gayret gösteriyoruz.

Projelerimiz ve iyileştirmelerimizle müşterilerimize kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi tecrübe ettirmemizin yanında ayrıca; işletme ve KOBİ’lerimizin beklentilerine uygun teklif ve ürünler sunarken, kurumsal müşterilerimiz ürünlerimizi inceledikten sonra baştan uca dijital bir deneyim ile mobil hatlarını satın alabilmelerine imkân sağlıyoruz.”

Canlı Teknoloji Danışmanı soruları anında cevaplayacak

Yapılan açıklamaya göre, daha iyi bir müşteri yolculuğu için yalın, anlaşılır ve kullanışlı kullanıcı deneyimini hayata geçirirken, geleneksel fiziki satış kanallarını yeni bir konsepte dönüştürerek “Dijital Satış Kanalları” konseptini devreye alan operatör, işletme ve KOBİ müşterilerinin ‘Canlı Teknoloji Danışmanı’ çözümü ile anında müşteri danışmanlarına bağlanıp soru sormasına olanak sağlıyor. Böylelikle herhangi bir fiziki temasa ihtiyaç duymadan teknoloji danışmanına canlı bağlanma imkânı ile görüntülü görüşme ve sohbet seçenekleri, Vodafone’lu işletme ve KOBİ’lere sunulmuş oluyor.

Çevrimiçi araçlar işletmelere yeni deneyimler sunacak

Pazarlama operasyonlarını otomatikleştirmek için otomasyon aygıtı ile entegre olunurken; bu araç sayesinde, müşterileri rahatsız etmeden, işletme ve KOBİ’leri doğru zamanda ürün ve kampanyalardan haberdar etmek hedefleniyor. Bunun yanında satış aracıyla kurumsal müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri herhangi bir fiziksel etkileşime ihtiyaç duymadan tamamen çevrimiçi olarak seçmesine rehberlik eden operatör, web seminer aygıtı yardımı ile web semineri davetlerini müşterilerine sunuyor.

KOBİ’lere yapay zekâlı özel teklifler

Operatör bunun yanında, kurumsal müşterilerine uygulama üzerinden tarife görüntüleme ve ek paket alma hizmetleri sunarken, yapay zekâ destekli otomasyonuyla da işletme ve KOBİ’lere ihtiyaç duyabilecekleri kişiye özel teklifler önermesinin yanında, yeniden kontratlama işlemini de bu otomasyon sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede de ürün kullanımı ile ilgili şikayetlerin ve müşterilere yansıyan ekstra fatura ücretlerinin de önüne geçilmiş oluyor.

Uçtan uca dijital hat satın almayla sektörde fark oluşturuyor

Operatör ayrıca, sektöründe ilklerden birini gerçekleştirerek kurumsal müşterileri için uçtan uca dijital hat satın alma ve hat taşıma kanalını açarak da fark oluşturuyor. Bu süreçte işletmeler herhangi bir ıslak imza olmaksızın e-devlet üzerinden sözleşme imzalayabiliyor ve Vodafone’luların sim kartları, adres sahiplerine kuryeyle teslim ediliyor. Dolayısıyla Vodafone Business kullanıcıları hat satın alımlarında uçtan uca dijital bir deneyim yaşamış oluyorlar. Operatör böylelikle, dijitalleşen iş süreçlerine paralel olarak, fiziki satış kanalında yaşanan sorunların önüne geçmeyi ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.