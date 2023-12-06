Vodafone Business, yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'ni Ankara'da açtı

Vodafone Business, yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ni Ankara’daki yeni merkezinde hayata geçirdi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, yeni merkeziyle işletmelerin siber güvenlik tarafında duyduğu ihtiyaçlara en etkin şekilde yanıt verdiklerini söylerken, önümüzdeki dönemde de bu alandaki yatırımlarını artırarak devam edeceklerini belirtti.

İşletmelerin teknoloji iş ortağı Vodafone Business, müşterilerine iş sürekliliği sağlama hedefi doğrultusunda, Vodafone Türkiye Ankara Merkezi’nde yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ni hayata geçirdi. Siber güvenlik olaylarının 7/24 mercek altına alındığı, atakların anında tespit edilip olası tehditlere karşı anlık müdahalelerin gerçekleştirildiği yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’yle şirketlere sunduğu siber güvenlik çözümlerini genişleten Vodafone Business’ın, önümüzdeki dönemde de bu alandaki yeni yatırımlarına devam ederek işletmelerin dijital çözüm ortağı olmayı sürdüreceği belirtildi.

“Siber güvenlik çözümlerimizle işletmelere 7/24 destek sunuyoruz”

Yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ndeki basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Müşterilerimizin kritik uygulamalarını kesintisiz ve güvenli, verimli şekilde yönetmeye son derece önem veriyoruz. Bugün de müşterilerimize iş sürekliliği sağlama hedefimiz doğrultusunda da , geçtiğimiz aylarda açılışını yaptığımız Vodafone Türkiye Ankara Merkezi’mizde yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’mizi faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Vodafone Business olarak vizyonumuz, işletmelerin dijital iş ortağı olarak, bu dijitalleşme yolculuğunun her aşamasında onların yanlarında olmak. Şu anda en kritik konuların başında gelen siber güvenlik alanında şirketlerimizi proaktif bir yaklaşımla yönlendiriyoruz. 500’den fazla metrik ile sistem takibi yapabildiğimiz Ankara’daki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’mizde, işletmelerdeki siber olayların izlemesini, raporlamasını ve şüpheli olaylara anında müdahale edilmesini 7/24 sağlamamızın yanı sıra, işletmelere siber güvenlik altyapılarının oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda proje bazlı çözümler sunuyoruz. Yeni Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’mizle beraber, siber güvenlik tarafında işletmelerimizin çok daha yoğun bir şekilde yanında yer alırken, önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

’Geleceğe hazır’ şirket olmanın yolu siber güvenlikten geçiyor

Yapılan açıklamaya göre Vodafone Grubu, siber güvenlik odağında, 15 ülkede 3 bin 101 şirketin katkısı ile hazırlanan ‘Fit for a Secure Future Raporu’nu geçtiğimiz aylarda yayımladı. ‘Geleceğe Hazır’ işletmelerin siber güvenliğin önemini nasıl kavradıklarını ve böylece nasıl daha hızlı ilerleyip başarıyı yakaladıklarını ortaya koyan raporda, siber güvenliğin güvende olmaktan çok daha fazlası olduğu, siber güvenlik konusunda bütüncül bir yaklaşım benimseyen işletmeler yeni ve heyecan verici fırsatlar yakalayabilir ve gerçek bir rekabet avantajı elde edebileceği bulguları ortaya konuldu.

Geleceğe Hazır işletmeler kendilerini korumak için proaktif bir yaklaşım benimserken, her olasılığa hazırlıklı olduklarından emin olmak için ileriye dönük planlama yaptığı vurgusu yapılan raporda, siber güvenliğin aslında sadece korumadan ibaret olmadığı, inovasyon çabalarına en önemli tetikleyicilerinden biri olduğuna da dikkat çekildi.

“İşletmelerin dijital iş ortağı olarak birlikte çalışmaya hazırız”

Kestioğlu, ‘Geleceğe Hazır’ işletmelerin siber güvenlik yolculuklarının başarısını güvence altına almak için Planla, Hazırlan ve Uygula adımlarını attığını dile getirdi. Kestioğlu, “Geleceğe Hazır araştırmasının da gösterdiği gibi, bu denli rekabetçi piyasa koşullarında müşterilerin güven duyabileceği bir marka inşa etmek hayati bir öneme sahip. Geleceğe Hazır işletmelerin diğer şirketlere kıyasla daha yüksek ihtimalle kapsamlı planları bulunuyor. Onları her ihtimale karşı koruyan da bu hazırlık. Şirketlerin siber güvenliğe yatırım yaparken işletmelerin karşılaştıkları zorlukların farkındayız ve bu yolculuklarında bir çözüm ortağı olarak birlikte işletmelerimizle çalışmaya hazırız” diye konuştu.